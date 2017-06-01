Бойфренд убитого исламистами парижского полицейского вступил с ним в посмертный брак

Во вторник вечером, 30 мая, в 14-м округе Парижа состоялась тихая и грустная свадебная церемония, на которой присутствовали экс-президент Франции Франсуа Олланд и мэр Парижа Энни Идальго. Они стали свидетелями заключения посмертного брака между полицейским Ксавье Жюжле, погибшим во время атаки исламистов на Елисейских полях 20 апреля, и его партнером Этьеном Кардилем.

Как уточняет Le Parisien, в документах дата заключения брака указана 19 апреля, за день до гибели Жюжле. Кардиль получил возможность носить фамилию своего супруга, но не вправе претендовать на наследство или вдовские выплаты.

Свадебная церемония состоялась во дворе штаб-квартиры полиции, уточняет Le Express. "В него стреляли, потому что он был полицейским. Он погиб, потому что выполнял свой долг", — сказал Олланд в своей речи, посвященной Жюжле.

37-летний полицейский погиб, когда джихадисты открыли огонь по полицейской машине на Елисейских полях. Жюжле, находившийся за рулем, получил две пули в голову и погиб мгновенно. Как отмечают СМИ, он был образцовым сотрудником правопорядка и активным защитником прав геев.

Сотрудник французского МИДа Эльен Кардилес, который состоял с погибшим в гражданском браке, присутствовал 25 апреля на церемонии инаугурации Эмманюэля Макрона. Он рассказал президенту страны о том, какую боль ему причина гибель партнера, и обратился с прошением о заключении посмертного брака.

Возможность заключения посмертного брака была введена во Франции в 1803 году. Особенно популярной эта форма заключения союзов стала во время Первой мировой войны, когда женщины стремились узаконить своих детей и претендовать на пенсии.

В настоящее время процедура носит скорее символический характер, поскольку установление отцовства больше не зависит от законности брака родителей ребенка. Каждый случай рассматривается президентом Франции индивидуально. Решающее значение имеют доказательства недвусмысленного намерения покойного заключить брак и подтверждения фактического гражданского брака. В год заключается около 50 таких браков.

Гибель Жюжле в результате теракта вызвала большой резонанс во Франции, напоминает Русская служба BBC, а речь Кардиля на похоронах произвела еще более сильное впечатление на французов и заставила плакать министров и коллег убитого.

"Я страдаю без ненависти. Как только появились первые сообщения о происходящем на Елисейских полях и о погибшем полицейском, мой внутренний голос сказал мне, что это ты. И этот голос напомнил мне эту благородную и исцеляющую формулу: "Вы не получите моей ненависти". Во мне нет ненависти, Ксавье, потому что ненависть непохожа на тебя. Я хочу сказать тебе, что ты навсегда останешься в моем сердце. Я люблю тебя. Давайте сохранять достоинство, давайте сохранять мир и жить в мире", — переводит обращенную к убитому Жюжле речь его партнера RFI.

Во время прощания с полицейским Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон, бывшие на тот момент фаворитами предвыборной гонки и непримиримыми соперниками, стояли плечом к плечу. Ксавье Жюжле был посмертно награжден орденом Почетного легиона.