Бои под Донецком: есть жертвы с обеих сторон, население эвакуируют

В последние двое суток на востоке Украины, возле Авдеевки (пригород Донецка) велись ожесточенные бои. Есть жертвы среди военных, город оказался без воды, электричества и теплоснабжения. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрела.

Стреляли в районе Авдеевской промзоны, Донецка и на Ясиноватском направлении, сообщает Korrespondent.net. Сепаратисты заявляют, что после провалившейся попытки прорыва в Авдеевской промзоне украинские силовики не прекратили обстрелов, а штаб Антитеррористической операции (АТО) утверждает, что попытки штурма предпринимает ДНР.

Последствия обстрелов

После того как была повреждена последняя линия электропередачи, Авдеевка, в которой находятся 25 000 мирных жителей, осталась без воды, электричества и теплоснабжения. При этом в Донецке из-за попадания снаряда в подстанцию обесточена шахта имени Засядько — под землей оказались заблокированы 203 горняка, сообщили в "министерстве обороны" ДНР утром во вторник. Чтобы вывести горняков на поверхность, переподключают генератор.

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Позиции украинских военных в Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром во вторник, 31 января. Согласно сообщению, погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. В то же время в ДНР заявляют, что украинская сторона потеряла за два дня 80 силовиков, еще более 70 получили ранения. Что касается потерь среди бойцов ДНР, за последние сутки они составили четверо убитых и семь раненых.

Из-за обострившейся ситуации в понедельник вечером президент Украины Петр Порошенко прервал рабочий визит в Германию. Он поручил созвать трехстороннюю контактную группу, а МИД Украины потребовал от РФ немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Авдеевку временно не обстреливают, жителей эвакуируют

Утром во вторник стало известно, что российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10.00 до 17.00 31 января. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook. По его словам, "поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00. Ремонтные бригады приступают к работе".

Жебривский также сообщил, что в Авдеевку прибудет миссия представителей ОБСЕ для работы в зеркальном режиме. Он добавил, что имеется возможность эвакуации в течение дня до 8000 жителей Авдеевки. По состоянию на 7.00 вторника температура воздуха в квартирах Авдеевки поддерживалась на уровне 15-16 градусов тепла, но отсутствовало электро- и водоснабжение. В городе действуют 11 пунктов обогрева, проводятся аварийно-восстановительные работы.