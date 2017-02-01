Боевые действия в Донбассе продолжаются, стороны конфликта сообщили о новых жертвах

Стороны конфликта на востоке Украины сообщают о новых обстрелах и новых жертвах в Донбассе, виня в этом друг друга. Согласно штабу операции украинских войск, минувшей ночью погиб один украинский военнослужащий. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о гибели двух мирных жителей.

"Сегодня силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций вблизи с Авдеевкой", — сообщает штаб украинских войск в своем Facebook. По его данным, "противник использовал реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

"Ночью оккупанты предприняли попытку штурма" украинских позиций — "атака провалилась, враг отступил", сообщает штаб. "В 7:00 утра российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется", — сказано в сообщении.

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В другом посте отмечается, что "всего зафиксировано 86 обстрелов". Один украинский военный погиб, девять получили ранения.

Также сообщается, что за утро 1 февраля произошли уже четыре штурма. "По состоянию на сейчас бои продолжаются. Это был уже четвертый штурм за сегодня. И он закончился", — заявил изданию "Украинская правда" заместитель командира бригады, которая удерживает позиции на авдеевской "промке", Александр Самарский.

На уточняющий вопрос Самарский рассказал, что враги пытаются штурмовать ту позицию, которую потеряли в воскресенье после неудачной попытки прорыва украинских позиций. Тогда украинские военные отбросили противника назад и заняли важную стратегическую позицию, напоминает NEWSru.ua.

В ДНР сообщили о гибели двух мирных жителей от обстрелов

В свою очередь, представители ДНР обвинили украинскую сторону в применении "Градов" при обстреле окраин Донецка. "Артобстрел длился всю ночь и не прекратился до сих пор. Работали разные виды вооружений, в том числе системы "Град", под огнем среди прочего оказались окраины Донецка", — цитирует "Интерфакс" представителя командования ДНР Эдуарда Басурина.

Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки 3016 раз нарушили режим прекращения огня: 839 раз ВС Украины применяли тяжелую артиллерию, 490 раз — реактивные системы залпового огня, 842 раза — минометы различного калибра, шесть раз — танки, 83 раза — БМП, 756 раз — ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие, передает "Интерфакс".

Они также сообщили о гибели двух мирных жителей. "За прошедшие сутки двое мирных жителей погибли, один получил ранение", — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в результате обстрелов украинских силовиков зафиксировано более 40 разрушений. "В Киевском районе Донецка — более 15 разрушений, одна котельная, в Куйбышевском районе — более пяти домов получили повреждения, одна котельная, в поселке Гольмовский — повреждена котельная, в Кировском районе городе Макеевка — два дома, детский сад 29, стоматологическая поликлиника по ул. Попанина, в Червоногвардейском районе города Макеевка повреждения получили 10 домов и домостроений, из них три дома разрушены полностью, в Новоазовском районе шесть населенных пунктов осталось без света (Коминтерново, Заиченко, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия, Саханка), в поселке Коминтерново поврежден газопровод. Также различного рода повреждения получили дома и домостроения в населенных пунктах Горького (н. п. Ясиноватая), Александровка, Зайцево", — сказал он.

Также в результате боевых действий в среду утром, 1 февраля, в Донбассе была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. "Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", — сообщает сайт компании "Вода Донбасса".

Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщает, что за минувшие сутки свыше 100 газопроводов были повреждены в Новоазовске, Донецке, Горловке и Макеевке. В результате ночных обстрелов обесточено шесть сел Новоазовского района: Коминтерново — без света и газа, остальные — Заиченко, Ленинское, Саханка и Сергеевка, Новая Таврия, а также Дзержинское — без света.

Активные боевые действия под Донецком возобновились в ночь на 29 января. Украина обвиняет пророссийских сепаратистов из самопровозглашенной ДНР в массированном обстреле Авдеевки. Представители сепаратистов утверждают, что первыми начали стрелять украинские военные.

В связи с обострением ситуации президент Украины Петр Порошенко заявил накануне, что был вынужден прервать визит в Германию, хотя программа поездки к тому моменту уже была полностью выполнена.

Сегодня, 1 февраля, в Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. По данным ТАСС, оно назначено на 16:00 по московскому времени.

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский выразил надежду, что на встрече удастся достичь договоренности о взаимном прекращении огня. "Я думаю, что как раз после трехсторонней встречи будут достигнуты эти договоренности", — цитирует слова Павловского агентство.