Боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула

Иракские военные заявили, что боевики "Исламского государства" взорвали историческую мечеть ан-Нури в осажденном Мосуле, битва за который продолжается уже девять месяцев.



Согласно сообщению, взорвана сама мечеть вместе с минаретом.

Именно в этой мечети три года назад лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади провозгласил "халифат".



В свою очередь, представители ИГ заявили через свое информационное агентство Амак, что комплекс мечети ан-Нури разрушила авиация США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что взрыв мечети стал "официальным признанием поражения" ИГ.



Фото с воздуха показывают, насколько сильные повреждения получил комплекс.

Ранее в среду командующий иракской наступательной операцией сообщил Би-би-си, что его войска находились в 50 метрах от мечети, когда боевика "Исламского государства" "совершили свое историческое преступление".



Представитель американского военного командования сказал, что ИГ разрушило "величайшее сокровище Мосула и Ирака".



Мечеть была построена в XII веке, ее строительство началось в 1172 году.

Комплекс мечети расположен на правом (западном) берегу Тигра.

Мечеть ан-Нури — главная суннитская мечеть Мосула — известна своим "горбатым" минаретом, выпуклым к востоку. Это была единственная часть мечети, оставшаяся от первоначального сооружения.



Армия Ирака ведет штурм старого города в Мосуле, который остается под контролем джихалистов, несмотря на интенсивные боевые действия в последние девять месяцев.



По данным ООН, в Мосуле остаются около 100 тысяч человек. Они живут в условиях нехватки воды, продуктов и медикаментов. Перед новой фазой наступления жителям советовали по возможности покинуть город.



За последние две недели, по подсчетам ООН, в западной части Мосула погибли около 230 мирных жителей. Некоторые стали жертвами авиаударов и обстрелов, других при попытке бегства из города застрелили снайперы "Исламского государства".



Операция иракских сил по освобождению Мосула, которую поддерживают США, длится уже девятый месяц. Боевики "Исламского государства" удерживают город с лета 2014 года.

Минобороны России в минувшую пятницу сообщило, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Эта информация проверяется, уточняли российские военные.



МИД России и помощник президента Юрий Ушаков позже заявляли, что подтверждений ликвидации Абу Бакра аль-Багдади нет.