Боевики атаковали автобус с христианами в Египте, есть десятки убитых

Боевики открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Государственные СМИ сообщают о гибели по меньшей мере 23 человек и еще 25 раненых.

Информационный сайт Al-Yawm al-Sabi сообщает, что в результате атаки погибли 24 человека, 16 ранены. Сайт ссылается на источники среди медиков.

Нападение на христиан-коптов произошло в провинции Эль-Минья в 250 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила.

По данным портала Youm7, который ссылается на экстренные службы, копты возвращались в Эль-Минью из провинции Бени-Суэйф.

Агентство Рейтер со ссылкой на губернатора Эль-Миньи также сообщает о 23 погибших и 25 пострадавших.

По данным агентства, группа коптов передвигалась в двух автобусах и грузовике. Ответственность за атаку пока никто не взял.

Копты в последнее время неоднократно подвергались атакам боевиков. Ответственность за нападения брало на себя "Исламское государство".

В результате двух терактов, совершенных в церквях в Танте и Александрии 9 апреля, погибли по меньшей мере 46 человек.

В декабре 2016 года 25 человек погибли от взрыва во время богослужения в коптском соборе в Каире, а в феврале боевики "Исламского государства" заявили, что планируют новые нападения на коптов, которые составляют 10% населения Египта.

После апрельских терактов президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Коптская православная церковь является крупнейшей христианской общиной Египта.

Большинство коптов живут в Египте, но примерно миллион коптских христиан — за его пределами.

Коптские христиане считают, что их религия восходит к 50-му году нашей эры, когда апостол Марк, по преданию, посетил Египет. Они провозгласили его первым патриархом и главой церкви.

Нападения на египетских коптов участились в последние несколько лет, особенно после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами.

Некоторые из сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси и возглавляемого им движения "Братья-мусульмане" считают, что христиане поддерживали военный переворот.