Boeing 787 "нарисовал" собственный гигантский контур в небе над США

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner в четверг на испытаниях новых двигателей совершил над территорией Соединенных Штатов Америки 18-часовой полет, маршрут которого очертил силует гигантского самолета.

Чтобы "нарисовать" огромный контур, самолету потребовалось около 14 часов, в течение которых он пролетел над территорией от Техаса до Мичигана, а также над значительной частью центральных районов США.

Завершив "рисунок", Dreamliner взял курс на аэропорт Сиэтла (штат Вашингтон), в котором он приземлился.

По данным портала Techcrunch, в полете с необычным маршрутом тестировались новые двигатели производства Rolls Royce.

Boeing 787 Dreamliner — широкофюзеляжный двухдвигательный реактивный пассажирский самолет, способный перевозить от 250 до 330 пассажиров. Утверждается, что Dreamliner более экономичный, чем предыдущие разработки. Он также стал первым пассажирским самолетом этой компании, в конструкции которого широко использованы композиционные материалы.