Большинство экономистов ожидают смягчения санкций в течение 12 месяцев Избранный президент США говорит о желании восстановить отношения с Путиным, пишут Андре Тартар и Анна Андрианова в Bloomberg.

Перевод статьи приводит "Иносми".

Несколько месяцев назад это казалось немыслимым, но большинство экономистов сегодня считают отмену санкций США против России почти гарантированной.

55% экспертов, опрошенных Bloomberg, считают, что в течение ближайших 12 месяцев США начнут смягчать санкции, введенные против России в 2014 году из-за украинского кризиса. В октябре это мнение разделяли десять процентов опрошенных. Без давления санкций российскую экономику будет ожидать рост в размере 0,2 процентных пунктов от ВВП в 2017 году и 0,5 процентных пунктов в 2018 году, согласно среднему результату опроса.

Неожиданная победа Дональда Трампа на выборах президента США питает ожидания грандиозного изменения американской политики, несмотря на то, что Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода. Хотя сам Трамп не говорит о том, как именно собирается исправлять отношения с Россией, глава его администрации в этом месяце не подтвердил, что санкции останутся в силе. Тем временем министерство финансов США включил дополнительных физических и юридических лиц в санкционный список.

”Пока вопрос о быстрой отмене американских санкций, с европейским запаздыванием, относится к области гадания. Но общее направление — в сторону облегчения санкций или меньшего контроля за их соблюдением, которое может сократить стоимость финансирования, — сказала Рэйчел Зимба, глава отдела развивающихся рынков в 4CAST-RGE в Нью-Йорке. — Мы считаем, что макро-эффект будет более заметным в среднесрочной, а не в краткосрочной перспективе, так как он усилит наметившую тенденцию к снижению процентных ставок. В долгосрочной перспективе это дает больший выбор для инвестиций”.

Трамп, называвший президента России Владимира Путина лучшим лидером, чем Барак Обама, сказал, что готов взвесить возможность признания российской аннексии Крыма и отмену ограничений. Преследуемый подозрениями о возможном вмешательстве России в выборы с целью склонить исход в его пользу, Трамп уже раскрыл свои намерения, включив в администрацию сторонников близкого сотрудничества с Россией, начиная Майклом Флинном, кандидата на пост советника по национальной безопасности, и заканчивая главой Exxon Mobil Рексом Тиллерсоном, кандидатом на пост госсекретаря.

Высокопоставленные российские должностные лица и банкиры уверенны в неизбежном смягчении санкций. Андрей Костин, глава правления группы ВТБ, говорит, что победа Трампа означает облегчение или отмену санкций. Рублевые счета не полностью рассчитывают на ”высокую” вероятность изменения политики, полагает Citigroup Inc., которая на прошлой неделе заявила, что после победы Трампа на выборах президента США вероятно ”значительное смягчение” американских санкций.

Растущее доверие инвесторов уже заметно на рынках, где курс рубля переживает самое значительное повышение за этот год, отыграв 20% по отношению к доллару. Главный индекс московской биржи в 2016 году повысился на 27%.

Экономисты не пришли к единому мнению относительно влияния отмены санкций на курсы валют. Треть опрошенных считают, что рубль будет обесцениваться по отношению к доллару в 2017 году в результате отмены санкций. Но при этом 57% респондентов сказали, что курс рубля вырастет как минимум на один процент, 33% ожидают роста как минимум на пять процентов, 10% считают, что рост составит 10%. Еще 10% полагают, что отмена санкций не скажется на курсе валют.

После инаугурации 20 января в качестве 45-го президента США у Трампа будет всего несколько недель на принятие решения по поводу санкций, которые можно отменить, не спрашивая одобрения Конгресса. И если большая часть санкций касается запрета на въезд в США и замораживание имущества российских лиц, которых США считают причастными к украинскому кризису, наибольший ущерб причиняют санкции, ограничивающие доступ к иностранным финансовым рынкам таким российским компаниям, как крупнейший нефтепроизводитель ”Роснефть” и крупнейший кредитный банк ”Сбербанк”.

Трамп может не отменить финансовые ограничения. По мнению опрошенных Bloomberg экономистов, вероятность такого сценария составляет 43%.

Равным по значимости результатом изменений американской политики, осуществленных Трампом, станет их влияние на европейские санкции против России. Большинство экономистов считают, что ЕС последует примеру США. 40% респондентов в опросе, проведенном 16-19 декабря, сказали, что Евросоюз начнет смягчать санкции в течение 12 месяцев. В октябре этого мнения придерживались 33%.

”Если США ослабят санкции, то станет невозможным добиться единства в Евросоюзе по поводу сохранения санкций в их нынешней форме”, — сказал Чарльз Мовит, экономист в IHS Markit в Вашингтоне.