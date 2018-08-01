01.08.2018, 20:10

Bloomberg: США приступили к подготовке санкций против Турции

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Gazeta.ru
EST
Türgi lipp
Türgi lippFoto: OZAN KOSE, AFP

Правительство США составляет список турецких юридических и физических лиц, на которые могут быть наложены санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, ограничения разрабатываются по принципу санкций, которые были введены против российских граждан и компаний.

Как отмечается, возможное введение санкций Вашингтона против Анкары связано с с уголовным преследованием в Турции граждан США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по задержанию американского пастора Эндрю Брансона, несмотря на угрозу санкций США.

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