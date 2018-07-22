Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран

На втором месте по стоимости получения гражданства со значительным разрывом оказался Кипр. Стать гражданином этой страны может инвестор, вложивший в экономику острова $2,375 млн. Налог на прибыль здесь составляет 12,5%.

Третье место в списке занимает Мальта — ее гражданство стоит $1,065 млн. Налог на прибыль составляет 35%. При этом налогом не облагаются доходы за пределами страны, а доход с инвестиций в мальтийскую экономику облагается льготным налогом в 15%.

С 2017 года возможность приобретения гражданства всем иностранцам предлагает также Турция. Для этого иностранец должен приобрести в этой стране недвижимость на сумму от $1 млн или перевести на турецкий банковский счет не менее $3 млн в течение трех лет.

Приобрести гражданство можно также в шести небольших по размеру островных государствах — Вануату, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде. Во всех этих странах, за исключением Гренады, налог на доход от капитала обнулен, а Вануату и Антигуа и Барбуде отсутствует также и подоходный налог. При этом стоимость гражданства в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде находится на минимальном уровне и составляет $100 тыс.

В комментарии агентству Кристиан Келин, глава компании Henley & Partners, занимающейся вопросами гражданства, отметил, что причиной приобретения гражданства большинства из этих стран является их стабильность и безопасность хранения средств. Уклонение от налогов не является главным мотивом, несмотря на то что восемь из десяти стран МВФ признает офшорами. Кроме того, отметил Келин, для многих предпринимателей второй паспорт является символом статуса. ”Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно, — мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их”, — рассказал он.