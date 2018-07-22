22.07.2018, 10:50

Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран

 (15)
РБК
EST 3
Malta pass
Malta passFoto: gov.mt

Стать гражданином Австрии можно, вложив в ее экономику более $23 млн, а стать гражданином Антигуа и Барбуда сможет любой желающий за $100 тыс.

Агентство Bloomberg составило рейтинг государств, которые позволяют иностранцам получить гражданство за определенную сумму средств. Стать беспрепятственно гражданином одной из стран рейтинга можно, имея в наличии от $100 тыс.

Во всех этих странах получить паспорт иностранец может, вложив имеющееся средства в экономику страны в виде инвестиций. В ряде случаев это гражданство может предоставить владельцу определенные преимущества: так, в некоторых странах из рейтинга отсутствует налог на прибыль.

Самым дорогим оказалось гражданство Австрии — его иностранец может получить, инвестировав в экономику этой европейской страны $23,75 млн. При этом в соответствии с австрийскими законодательством о защите частной жизни информация о получении австрийского гражданства не раскрывается и не передается другим странам. При этом Австрия не предоставляет льготную ставку налогообложения — налог на прибыль для получивших гражданство составляет 25% (и 28% на прирост капитала). Возможность приобрести гражданство Австрии действует с 1985 года.

На втором месте по стоимости получения гражданства со значительным разрывом оказался Кипр. Стать гражданином этой страны может инвестор, вложивший в экономику острова $2,375 млн. Налог на прибыль здесь составляет 12,5%.

Третье место в списке занимает Мальта — ее гражданство стоит $1,065 млн. Налог на прибыль составляет 35%. При этом налогом не облагаются доходы за пределами страны, а доход с инвестиций в мальтийскую экономику облагается льготным налогом в 15%.

С 2017 года возможность приобретения гражданства всем иностранцам предлагает также Турция. Для этого иностранец должен приобрести в этой стране недвижимость на сумму от $1 млн или перевести на турецкий банковский счет не менее $3 млн в течение трех лет.

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Приобрести гражданство можно также в шести небольших по размеру островных государствах — Вануату, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде. Во всех этих странах, за исключением Гренады, налог на доход от капитала обнулен, а Вануату и Антигуа и Барбуде отсутствует также и подоходный налог. При этом стоимость гражданства в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде находится на минимальном уровне и составляет $100 тыс.

В комментарии агентству Кристиан Келин, глава компании Henley & Partners, занимающейся вопросами гражданства, отметил, что причиной приобретения гражданства большинства из этих стран является их стабильность и безопасность хранения средств. Уклонение от налогов не является главным мотивом, несмотря на то что восемь из десяти стран МВФ признает офшорами. Кроме того, отметил Келин, для многих предпринимателей второй паспорт является символом статуса. ”Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно, — мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их”, — рассказал он.

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