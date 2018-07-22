Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран

Стать гражданином Австрии можно, вложив в ее экономику более $23 млн, а стать гражданином Антигуа и Барбуда сможет любой желающий за $100 тыс.
Агентство Bloomberg составило рейтинг государств, которые позволяют иностранцам получить гражданство за определенную сумму средств. Стать беспрепятственно гражданином одной из стран рейтинга можно, имея в наличии от $100 тыс.
Во всех этих странах получить паспорт иностранец может, вложив имеющееся средства в экономику страны в виде инвестиций. В ряде случаев это гражданство может предоставить владельцу определенные преимущества: так, в некоторых странах из рейтинга отсутствует налог на прибыль.
Самым дорогим оказалось гражданство Австрии — его иностранец может получить, инвестировав в экономику этой европейской страны $23,75 млн. При этом в соответствии с австрийскими законодательством о защите частной жизни информация о получении австрийского гражданства не раскрывается и не передается другим странам. При этом Австрия не предоставляет льготную ставку налогообложения — налог на прибыль для получивших гражданство составляет 25% (и 28% на прирост капитала). Возможность приобрести гражданство Австрии действует с 1985 года.