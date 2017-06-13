Bloomberg сообщило о вмешательстве "русских хакеров" в системы 39 штатов США из 50

Участие "русских хакеров" в американских выборах оказалось существеннее, чем было принято думать. Как выясняется, кибератакам подверглись избирательные системы 39 штатов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом расследования.

Вмешательство затронуло почти в два раза больше штатов, чем считалось ранее. Следователи обнаружили доказательства того, что киберпреступники в начале 2016 года получили доступ к личным данным избирателей и программному обеспечению для голосования штата Иллинойс, а также в одном случае к данным о финансировании кампании.

Они получили в свое распоряжение данные 90 тыс. из 15 млн человек, в том числе имена, даты рождения, информацию о водительских правах и некоторые цифры из девятизначного номера социального страхования избирателей, и попытались их изменить или удалить.

В избирательной комиссии штата пояснили, что система устроена так, что даже удаление всей базы данных не способно повлиять на результаты выборов, поскольку округа отправляют данные об избирателях в систему штата и, если информация о них будет изменена, одобрение происходит вновь на уровне округа, а не штата. Эта процедура одинакова для всех штатов и исключает возможность манипулирования списком избирателей.

В целом хакеры проникли в системы 39 штатов. Масштабы вмешательства показались администрации президента Барака Обамы настолько беспрецедентными, что ему пришлось прибегнуть к специальному защищенному средству связи Вашингтона с Москвой — "красному телефону".

В ответ на попытку предостеречь Россию от вмешательства в выборы в Москве попросили предоставить больше информации об этих атаках, а также гарантии, что РФ будет в курсе расследования.

Американское агентство задается вопросом, почему хакеры не воспользовались полученными данными, и предлагает два объяснения: либо предупреждение Вашингтона подействовало, либо, что вероятнее, им за несколько месяцев не удалось получить достаточный для влияния на выборы набор доступов, рассказал бывший высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не знает об этом. "Мне об этом ничего не известно, я в первый раз об этом слышу", — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Bloomberg (цитата по "Интерфаксу").

Как отмечает РБК, о том, что президент Барак Обама использовал экстренную связь, чтобы потребовать от России прекратить кибератаки и не вмешиваться в избирательную кампанию в США, в декабре 2016 года сообщал телеканал NBC News.

Песков тогда заявил, что разговор состоялся по обычному закрытому каналу связи, который главы государств используют для переговоров, и подтвердил, что Обама действительно неоднократно упоминал эти кибератаки. "Каждый раз, к сожалению, мы не смогли получить какое-то более или менее вразумительное обоснование этих обвинений", — сказал путинский пресс-секретарь.

На прошлой неделе в ответ на обвинения "русских хакеров" во вмешательстве в американские выборы по заказу Кремля, слушания по поводу которого проходят в комитете сената США по разведке, в Кремле заявили о ежедневных хакерских атаках из США на сайт Владимира Путина, в которых, однако, Кремль не усматривает заказ Вашингтона.

Газета Financial Times ранее утверждала, что деятельностью группировки российских хакеров руководит непосредственно Главное разведывательное управление России (ныне Главное управление Генштаба ВС РФ).