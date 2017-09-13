Bloomberg: Санкции США угрожают финансированию оборонных программ РФ

По данным агентства Bloomberg, правительство России хочет создать новый госбанк, который будет перечислять средства на нужды обороны.

Сбербанк России и банк ВТБ ищут варианты, как обойти санкции Вашингтона в отношении РФ и не поставить под угрозу финансирование российских оборонных программ. Об этом 12 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Указ о введении ограничительных мер, которых в августе подписал президент США Дональд Трамп, дает ему возможность ввести дополнительные санкции в отношении физических или юридических лиц, выполняющих "существенные по объему транзакции" с российскими военным и разведывательным секторами. В частности, Вашингтон может перекрыть указанным лицам или организациям доступ к американской финансовой системе или наложить арест на их активы в Соединенных Штатах.

Эта мера в принципе может быть распространена и на российские Сбербанк и ВТБ, которые предоставляют крупные займы для финансирования оборонных заказов РФ. В случае если это произойдет, эти кредитные учреждения не смогут проводить операции со счетами в финансовых институтах США и иметь доступ к американской валюте.

В этой связи правительство России ищет варианты, которые позволили бы найти выход из сложившейся ситуации. Один из возможных путей — создание нового государственного банка, который будет переводить средства на нужды обороны. Другой — выделять финансирование напрямую из ресурсов российского Минфина, что может привести к росту государственного займа.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Под ограничительные меры США могут попасть те, кто, с точки зрения Вашингтона, причастен к кибератакам и нарушает режим санкций.

Потенциально штрафные меры — от заморозки активов до аннулирования виз — распространяются не только на тех, кто уличен в нарушениях, но и на их ближайших родственников. Ужесточение коснулось и финансового сектора.