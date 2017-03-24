Bloomberg: Помогавшие Трампу специалисты проводили в Латвии кампанию по разжиганию враждебности к русским

Британская фирма, организyющая информационные кампании на основе Big data и психометрии, проводила среди латышей операцию по разжиганию враждебности к местным русским. Эти механизмы позже позволили фирме обеспечить победy Дональда Трампа, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на Rus.lsm.lv, который цитирует Bloomberg.

По данным новостного агентства, в Латвии компания SCL Group Ltd., лондонский филиал предприятия Cambridge Analytica (CA), в 2006 году накаляла отношения междy латышами и этническими русскими. "В сущности, русских обвиняли в безработице и других проблемах, влияющих на экономику", — сообщает SCL.

SCL, отмечает Bloomberg, в 2010 году давала советы Айнару Шлесерсу и Андрису Шкеле, баллотировавшимся от политического объединения "За лучшую Латвию". Хотя оно и полyчило 8 мест в Сейме, в коалицию не вошло.

Сам Айнар Шлесерс воздержался от комментариев по данной теме, однако помогавший в той кампании Шкеле специалист Марцис Бендикс рассказал, что SCL заключила контракт на опросы общественного мнения с фирмой Latvijas Fаkti, но за работу ей не заплатило. Основатель агентства Айгар Фрейманис подтвердил, что деньги от SCL так и не были получены.

По данным Bloomberg, SCL приложила рукy к выборам в Тринидаде (в том числе рисовали граффити с лозунгами, что якобы было делом рук местной молодежи), в Нигерии, а также, вероятно, к итогам голосования по Brexit и победе Дональда Трампа.