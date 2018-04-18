18.04.2018, 17:41

Bloomberg: Кремль распорядился смягчить антиамериканскую риторику

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NEWSru.com
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Putin ja Trump
Putin ja TrumpFoto: NATALIA KOLESNIKOVA, NICHOLAS KAMM, AFP

Президент РФ Владимир Путин ищет пути уменьшения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, несмотря на то что санкции США подорвали российскую экономику, а удары, нанесенные американцами и их союзниками по Сирии, впервые со времен холодной войны грозят перерасти в открытый конфликт между ядерными сверхдержавами, сообщает Bloomberg.

По словам четырех информированных источников, российский лидер хочет дать президенту США Дональду Трампу еще один шанс для налаживания отношений. По данным одного из собеседников агентства, Кремль дал указание чиновникам смягчить антиамериканскую риторику, набирающую силу в последнее время.

Именно позицией Путина объясняется неожиданное решение депутатов Госдумы отложить до 15 мая рассмотрение законопроекта об ответных санкциях в отношении США, заявили два источника. Относительно ограниченный характер ударов, нанесенных в минувшие выходные по объектам, предположительно связанным с производством и хранением химического оружия в Сирии, в Кремле восприняли как позитивный знак, особенно с учетом зловещего твита Трампа с обещанием запустить по Сирии "новые, умные" ракеты, говорится в статье.

"Путин готов пойти на многочисленные серьезные уступки, но это должно выглядеть так, как будто он не проигрывает", — заявил президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин. По мнению эксперта, Путин понимает, что Россия не может конкурировать с Западом в области экономики, и он не собирается воевать с Западом.

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Но, возможно, уже слишком поздно принимать меры, чтобы вывести из тупика отношения между двумя странами, говорится в статье. В то время как Трамп открыт для попыток наладить связи с РФ, о чем он говорил неоднократно, конгресс и большая часть его администрации привержены политике оказания давления на Россию, которую многие считают врагом Америки номер один.

Еще больше осложняют возможность предпринять дипломатические усилия по выведению отношений между РФ и США в конструктивное русло зачастую противоречивые сообщения, поступающие из Белого дома. Так, сначала постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала объявление о новых санкциях против России в понедельник, 16 апреля. Но на этой неделе стало известно, что пока Трамп приостановил их принятие.

Российские дипломатические источники в среду подтвердили информацию о том, что власти США решили отложить введение новых санкций против России. Как сообщил источник в МИД РФ газете "Коммерсант", Госдеп уведомил посольство РФ в Вашингтоне, что новых санкций пока не будет. В свою очередь, представитель российского внешнеполитического ведомства рассказал "Интерфаксу", что посольство РФ в Вашингтоне получило аналогичное письмо от администрации Трампа.

По данным Bloomberg, еще до ударов по Сирии Кремль велел чиновникам смягчить тон угроз в адрес США по поводу ответных мер. Но посол России в Ливане Александр Засыпкин, похоже, предупреждения не получил. На прошлой неделе он заявил, что Россия без колебаний будет сбивать ракеты, запущенные по Сирии, и атакует стартовые платформы, с которых были произведены залпы. По словам источника агентства, в Кремле были в ярости от сказанных дипломатом слов, выданных им за официальную позицию российских властей.

Отношения между РФ и США стремительно ухудшаются, чему способствуют последние события: отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предполагаемая химатака в сирийском городе Дума, удары по Сирии. Тем не менее в Кремле надеются, что Трамп все же сможет вывести отношения из тупика. В частности, позитивный момент в России видят в том, что американский лидер поздравил Путина с переизбранием на пост президента.

В среду стало известно, что в Кремле пока не комментируют законопроект о новых ответных мерах РФ на антироссийские санкции США. "Пока идет дискуссия [по законопроекту], идут комментарии от депутатов", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На этой стадии я не считаю возможным участвовать в этой дискуссии, пока идет работа", — добавил представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Депутаты Госдумы в пятницу, 20 апреля, обсудят законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" с деловым сообществом, ректорами ведущих российских вузов, политологами и экспертами.

В понедельник сообщалось, что Госдума рассмотрит проект закона о контрсанкциях РФ в отношении США в первом чтении 15 мая, хотя ранее речь шла о быстром принятии инициативы. Документ был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Вячеславом Володиным. Он разработан "как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в… недружественных и неконструктивных действиях о введении "санкций" в отношении РФ в целом и ее граждан и юридических лиц", говорится в пояснительной записке.

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