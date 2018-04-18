Bloomberg: Кремль распорядился смягчить антиамериканскую риторику

Именно позицией Путина объясняется неожиданное решение депутатов Госдумы отложить до 15 мая рассмотрение законопроекта об ответных санкциях в отношении США, заявили два источника. Относительно ограниченный характер ударов, нанесенных в минувшие выходные по объектам, предположительно связанным с производством и хранением химического оружия в Сирии, в Кремле восприняли как позитивный знак, особенно с учетом зловещего твита Трампа с обещанием запустить по Сирии "новые, умные" ракеты, говорится в статье.

"Путин готов пойти на многочисленные серьезные уступки, но это должно выглядеть так, как будто он не проигрывает", — заявил президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин. По мнению эксперта, Путин понимает, что Россия не может конкурировать с Западом в области экономики, и он не собирается воевать с Западом.

Но, возможно, уже слишком поздно принимать меры, чтобы вывести из тупика отношения между двумя странами, говорится в статье. В то время как Трамп открыт для попыток наладить связи с РФ, о чем он говорил неоднократно, конгресс и большая часть его администрации привержены политике оказания давления на Россию, которую многие считают врагом Америки номер один.

Еще больше осложняют возможность предпринять дипломатические усилия по выведению отношений между РФ и США в конструктивное русло зачастую противоречивые сообщения, поступающие из Белого дома. Так, сначала постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала объявление о новых санкциях против России в понедельник, 16 апреля. Но на этой неделе стало известно, что пока Трамп приостановил их принятие.

Российские дипломатические источники в среду подтвердили информацию о том, что власти США решили отложить введение новых санкций против России. Как сообщил источник в МИД РФ газете "Коммерсант", Госдеп уведомил посольство РФ в Вашингтоне, что новых санкций пока не будет. В свою очередь, представитель российского внешнеполитического ведомства рассказал "Интерфаксу", что посольство РФ в Вашингтоне получило аналогичное письмо от администрации Трампа.

По данным Bloomberg, еще до ударов по Сирии Кремль велел чиновникам смягчить тон угроз в адрес США по поводу ответных мер. Но посол России в Ливане Александр Засыпкин, похоже, предупреждения не получил. На прошлой неделе он заявил, что Россия без колебаний будет сбивать ракеты, запущенные по Сирии, и атакует стартовые платформы, с которых были произведены залпы. По словам источника агентства, в Кремле были в ярости от сказанных дипломатом слов, выданных им за официальную позицию российских властей.

Отношения между РФ и США стремительно ухудшаются, чему способствуют последние события: отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предполагаемая химатака в сирийском городе Дума, удары по Сирии. Тем не менее в Кремле надеются, что Трамп все же сможет вывести отношения из тупика. В частности, позитивный момент в России видят в том, что американский лидер поздравил Путина с переизбранием на пост президента.