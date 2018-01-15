Bloomberg: Китай может заблокировать платформы по торговле криптовалютой

Власти Китая планируют заблокировать внутренний доступ к централизованным платформам по продаже криптовалютой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Также стало известно, что под контроль подпадут отдельные лица и компании, которые предоставляют услуги по созданию рынка, расчету для централизованной торговли.

В прошлом году сообщалось, что Китай может запретить торговлю биткоинами.

Уточнялось, что власти КНР приняли решение о полном запрете продажи виртуальной валюты в КНР.