15.01.2018, 20:25

Bloomberg: Китай может заблокировать платформы по торговле криптовалютой

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Gazeta.ru
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Bitcoini kaevandamine.
Bitcoini kaevandamine.Foto: Scanpix, Sputnik

Власти Китая планируют заблокировать внутренний доступ к централизованным платформам по продаже криптовалютой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Также стало известно, что под контроль подпадут отдельные лица и компании, которые предоставляют услуги по созданию рынка, расчету для централизованной торговли.

В прошлом году сообщалось, что Китай может запретить торговлю биткоинами.

Уточнялось, что власти КНР приняли решение о полном запрете продажи виртуальной валюты в КНР.

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