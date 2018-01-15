15.01.2018, 20:25

Bloomberg: Китай может заблокировать платформы по торговле криптовалютой

 (1)
Gazeta.ru
EST
Bitcoini kaevandamine.
Bitcoini kaevandamine.Foto: Scanpix, Sputnik

Власти Китая планируют заблокировать внутренний доступ к централизованным платформам по продаже криптовалютой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Также стало известно, что под контроль подпадут отдельные лица и компании, которые предоставляют услуги по созданию рынка, расчету для централизованной торговли.

В прошлом году сообщалось, что Китай может запретить торговлю биткоинами.

Уточнялось, что власти КНР приняли решение о полном запрете продажи виртуальной валюты в КНР.

Читайте также:
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
83 000€
Tallinn, Квартира
102 900€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
190 000€
Tallinn, Дом
139 000€
Tallinn, Квартира
795€
Tallinn, Коммерческий
От хозяина!
166 000€
Tallinn, Дача
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
180 000€
Tallinn, Квартира
249 900€
Harku vald, Квартира
199 900€
Harku vald, Квартира
185 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии