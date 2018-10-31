«Ближе всех к Солнцу»: американский зонд побил рекорд

Американский научный зонд Parker вошел в историю освоения космоса, как рукотворный аппарат, приблизившийся к Солнцу на минимальное расстояние. Об этом сообщила пресс-служба американского космического агентства NASA.

Историческое событие состоялось 29 октября в 20.04 мск — в этот момент космический аппарат побил прежний, державшийся более сорока лет рекорд.

Этот рекорд — 42,73 миллиона километров был установлен 42 года назад.

”С момента запуска аппарата Parker прошло всего 78 дней, а мы уже подобрались к нашей звезде так близко, как ни один космический аппарат в истории”, — заявил руководитель миссии Энди Дрисман из Лаборатории прикладной физики имени Джонса Хопкинса. — Это момент гордости для команды, хотя мы и остаемся сосредоточены на нашем первом пролете Солнца, который начнется 31 октября”.

Рекорд сближения с Солнцем был поставлен в 1976 году германо-американской научной миссией Helios 2 в апреле 1976 года. Как и аппарат Parker Solar Probe, зонд Helios 2 был отправлен к Солнцу для изучения процессов, протекающих на ближайшей от Земли звезде. Миссия Helios состояла из двух аппаратов, запущенных в 1974 и 1976 годах соответственно, при 70% участия в ней приходилось на сторону ФРГ.

Это обстоятельство, кстати, сделало миссию первой, неамериканской и несоветской, покинувшей окрестности Земли.

Тогда же, в апреле 1976 года зонд Helios 2 установил рекорд скорости на гелиоцентрической орбите — 246,96 км/час (68 км/с). Этот рекорд скорости также был побит американским космическим аппаратом минувшей ночью.