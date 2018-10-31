31.10.2018, 07:15

«Ближе всех к Солнцу»: американский зонд побил рекорд

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Gazeta.ru
EST
«Ближе всех к Солнцу»: американский зонд побил рекорд
Steve Gribben, AP

Американский зонд Parker приблизился к Солнцу на рекордно малое расстояние. Однако это не предел — в будущем ему предстоит подобраться к Солнцу еще ближе, и развить небывалую для космических аппаратов скорость.

Американский научный зонд Parker вошел в историю освоения космоса, как рукотворный аппарат, приблизившийся к Солнцу на минимальное расстояние. Об этом сообщила пресс-служба американского космического агентства NASA.

Историческое событие состоялось 29 октября в 20.04 мск — в этот момент космический аппарат побил прежний, державшийся более сорока лет рекорд.

Этот рекорд — 42,73 миллиона километров был установлен 42 года назад.

”С момента запуска аппарата Parker прошло всего 78 дней, а мы уже подобрались к нашей звезде так близко, как ни один космический аппарат в истории”, — заявил руководитель миссии Энди Дрисман из Лаборатории прикладной физики имени Джонса Хопкинса. — Это момент гордости для команды, хотя мы и остаемся сосредоточены на нашем первом пролете Солнца, который начнется 31 октября”.

Рекорд сближения с Солнцем был поставлен в 1976 году германо-американской научной миссией Helios 2 в апреле 1976 года. Как и аппарат Parker Solar Probe, зонд Helios 2 был отправлен к Солнцу для изучения процессов, протекающих на ближайшей от Земли звезде. Миссия Helios состояла из двух аппаратов, запущенных в 1974 и 1976 годах соответственно, при 70% участия в ней приходилось на сторону ФРГ.

Это обстоятельство, кстати, сделало миссию первой, неамериканской и несоветской, покинувшей окрестности Земли.

Тогда же, в апреле 1976 года зонд Helios 2 установил рекорд скорости на гелиоцентрической орбите — 246,96 км/час (68 км/с). Этот рекорд скорости также был побит американским космическим аппаратом минувшей ночью.

Команда научной миссии Parker время от времени проводит точные измерения скорости и положения аппарата, используя свою сеть дальней космической связи (Deep Space Network), состоящую из радиотелескопов в разных странах мира.

Антенны отправляют сигнал в сторону зонда, те передают его обратно на Землю и по задержке сигнала определяется положение зонда. Первое с начала миссии сближение с Солнцем начнется 31 октября: аппарат будет подлетать к нему все ближе и ближе, пока не окажется в точке перигелия 6 ноября. В этот момент он подвергнется экстремально высокому нагреву и действию радиации и будет передавать на Землю важные научные данные о Солнце.

До 2025 года Parker сблизится с Солнцем еще 24 раза, двигаясь между орбитой Венеры, и в конце установит абсолютный рекорд скорости на гелиоцентрической орбите, достигнув немыслимых 692017 км/ч (192 км/с).

Миссия, в задачах которой впервые в истории стоит детальное изучение короны Солнца, была запущена 12 августа 2018 года. Она во многом беспрецедентна в деталях ее реализации. Во-первых, зонду Parker предстоит совершить невероятное — впервые в истории в прямом смысле нырнуть в верхние слои атмосферы Солнца, приблизившись к нему на расстояние 6 миллионов километров.

”Дотронься до Солнца”, — таков буквальный девиз миссии, которой предстоит залететь туда, куда за всю историю космонавтики не залетал ни один аппарат. Для сравнения — 6 млн км — это одна десятая часть расстояния от Солнца до Меркурия, ближайшей к нему планеты.

Приблизившись к Солнцу в конце своего путешествия, аппарат оставит позади всех других рекордсменов в плане скорости в космосе, в том числе Voyager 1, который летит сейчас у окраин Солнечной системы со скоростью ”всего” 61 000 км/ч, то есть в десять раз медленнее. Самым быстрым же сейчас остается аппарат NASA Juno, который с 2016 года летает вокруг Юпитера со скоростью 266 000 км/ч, в три раза медленнее.

Аппарат Parker спроектирован, чтобы расширить наши знания о физике Солнца — он должен измерять электрические и магнитные поля внутри его атмосферы, изучать состав солнечного ветра и фотографировать корону — внешнюю область Солнца, которая на миллионы градусов горячее его поверхности.

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Именно для этих целей на борту зонда размещены научные инструменты, которые не смогли бы выполнить свои задачи с более далекого расстояния. Миссия должна дать ответы на три главных вопроса:

— Как и почему частицы солнечного ветра ускоряются до околозвуковых скоростей внутри короны Солнца?

— Каков механизм нагрева частиц в короне?

— Как ускоряются отдельные частицы, которым удается достичь оклосветовых скоростей?
главной проблемой для аппарата на таком расстоянии от Солнца станет нагрев. Приблизившись к Солнцу, зонд окажется в среде с температурой порядка 1300 градусов Цельсия, что близко к температуре плавления стали. Для защиты от перегрева предусмотрен специальный экран из композитного состава, который будет поглощать тепло, позволяя инструментам аппарата оставаться холодными.

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