14.07.2018, 09:40

Бизнесмен Петр Офицеров, осужденный вместе с Навальным по делу "Кировлеса", скончался в возрасте 43 лет


NEWSru.com
EST
Aleksei Navalnõi ja Pjotr Ofitserov
Aleksei Navalnõi ja Pjotr Ofitserov Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

В Москве скончался предприниматель Петр Офицеров - фигурант громкого уголовного дела "Кировлеса", по которому был также осужден оппозиционер Алексей Навальный.

"13 июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже", — написала на своей странице в Facebook его адвокат Светлана Давыдова в ночь на субботу. Ему было 43 года. У него осталось пятеро детей.

Первой о смерти Офицерова сообщила накануне в Twitter главный редактор журнала New Times Евгения Альбац. "Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова", — написала она.

Вместе с тем, какие-либо подробности она не стала уточнять. "Я не могу давать никакой информации, эту информацию надо получать только тогда, когда семья объявит", — сказала Альбац "Интерфаксу"

Ранее на этой неделе "Московский комсомолец" писал, что Офицеров был доставлен в одну из больниц в прошлое воскресенье днем из своего дома в поселении Первомайское в Новой Москве. Издание сообщало, что у него были зафиксированы сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. По предварительным данным медиков, мужчина мог получить травмы во время припадка, писал "МК".

Перт Офицеров и Алексей Навальный были осуждены Ленинским судом Кирова 18 июля 2013 года за хищение 10 тысяч кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей к четырем и пяти годам лишения свободы соответственно. Позднее Кировский облсуд изменил приговор обоим, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тысяч рублей. Никто из фигурантов свою вину не признал.

Впоследствии защита осужденных обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей, на основании чего Верховный суд РФ отменил приговор и отправил его на новое рассмотрение.

ТОП

В феврале 2017 года Офицеров и Навальный были повторно приговорены Ленинском районном суде Кирова к четырем и пяти годам соответственно с испытательным сроком 1,5 года. При этом текст приговора дословно, вплоть до опечаток, повторял текст приговора 2013 года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника

14.07.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. По его словам, тот сначала выгонял покупателей из магазина еще до закрытия, а потом без причины потребовал у него документы и нахамил. Охранная фирма берет всю ответственность за произошедшее на себя и приносит свои извинения.
Подробнее

ВИДЕО: Кирт выиграл "Бриллиантовую лигу" с новым рекордом Эстонии!

13.07.2018
В Рабате прошел очередной этап легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига". Прекрасно выступил в столице Марокко копьеметатель Магнус Кирт. В последней попытке он вырвал победу с новым рекордом Эстонии - 89.75.
Подробнее


Высказывание полковника Сил обороны вызвало бурную дискуссию: ”не надо недооценивать патриотизм местных русских”

13.07.2018
Депутаты Рийгикогу отнеслись к словам Рихо Юхтеги нормально, хоть сказанная на иностранном языке фраза, действительно, звучала не очень, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106861001
182,70 €
109,62 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Цахкна: Путин может неверно истолковать сигналы Трампа и захочет проверить НАТО, к примеру, в Эстонии

13.07.2018
Член парламентской комиссии по вопросам обороны Маргус Цахкна написал в своем мнении в Eesti Päevaleht, что фокусы Трампа опасны, поскольку могут быть неверно истолкованы Путиным, который может захотеть, к примеру, проверить НАТО при помощи гибридных действий в Эстонии.
Подробнее


Три фирмы семьи Николая Осипенко обвиняют в крупном налоговом мошенничестве

13.07.2018
Вируская окружная прокуратура отдала под суд предприятия AS Uikala Prügila, OÜ EKOVIR и OÜ N&V, обвинив их, а также бывших членов правления компаний, в крупном налоговом мошенничестве, сообщает rus.err.ee. Все три фирмы принадлежат семье крупного предпринимателя из Ида-Вирумаа Николая Осипенко-
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ