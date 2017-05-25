Bild: более шести миллионов беженцев собираются ехать в Европу

Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на секретный доклад европейских спецслужб, 6,66 млн беженцев в средиземноморских странах ждут возможности продолжить свой путь в Европу.

Данные доклада актуальны на конец апреля 2017 года. В конце января количество беженцев составляло 5,95 млн человек, то есть речь идет об увеличении почти на 12%.

Согласно докладу, около 3,3 млн беженцев, желающих попасть в Европу, находятся в Турции, 720 тысяч — в Иордании, примерно по 1 млн — в Египте и Ливии, 160 тысяч — в Тунисе, 430 тысяч мигрантов — в Алжире и 50 тысяч — в Марокко. Еще 79 тысяч (в том числе 62,5 тысяч — в Греции), "застряли" на так называемом балканском маршруте, пишет корреспондент Франц Сольмс-Лаубах.

Сильнее всего от мигрантов, прибывающих на лодках, страдает Италия. С начала текущего года по конец апреля в страну прибыли 37,3 тысяч беженцев (за весь 2015 год — 181,5 тысяч). Как передает автор, 55% мигрантов, прибывающих по воде, являются уроженцами Нигерии, Бангладеш, Гвинеи, Кот д'Ивуара и Гамбии.

По информации Bild, немецкая партия "Христианско-демократический союз" (ХДС) призывает бороться с миграцией путем устранения причин для бегства. В проекте программы партии в преддверии выборов в Бундестаг говорится, что "ХДС хочет заключать больше соглашений "по образцу соглашения с Турцией", особенно с Северной Африкой.