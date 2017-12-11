Bild: Асад и Путин используют боевиков ИГИЛ в сирийской войне

В прошлый четверг Минобороны РФ объявило, что российским ВКС удалось победить террористическую организацию ИГИЛ в Сирии. По информации Bild, на деле ситуация выглядит иначе.

Как пишут авторы публикации Моххамад Раби и Юлиан Репке, "ИГИЛ продолжает контролировать территорию, превышающую 700 кв. км. Более того, режим Асада и российская армия стали использовать боевиков для атак на подконтрольную повстанцам провинцию Идлиб".

Как заявил в беседе с Bild сирийский журналист Ибрагим Идлиби, проживающий в занятом повстанцами городе Идлиб, "многие боевики "Исламского государства" при помощи Асада и русских смогли попасть в Идлиб и впервые за три года снова взять там под контроль некоторые районы".

"Асад и русские, — уверен собеседник издания, — поддерживают ИГИЛ в нашем регионе при помощи оружия. В Хаме они наносят авиаудары в городах, которые атакует ИГИЛ, не по боевикам, а по мирному населению и повстанцам".

Эту информацию подтверждает и американский аналитический центр IHS Markit, пишут журналисты, отмечая, что Bild использует в своих материалах подготовленные экспертами этой организации актуальные карты Сирии. По данным IHS Markit, в середине октября боевикам ИГИЛ удалось проникнуть через подконтрольные Асаду территории в регионы Хама и Идлиб. "При этом из районов, близких к территории Асада, джихадисты исчезли".

"После того как сирийским оппозиционным силам удалось разбить там террористов, — продолжают авторы, — они снова объявились в середине ноября недалеко от подконтрольных режиму районов. Это произошло через несколько дней после того, как исламисты ИГИЛ в рамках достигнутых договоренностей ушли из расположенного на Востоке Дэйр-эз-Зора".

По мнению журналиста Идлиби, Дамаск, несмотря на перемирие, хочет вернуть себе подконтрольный оппозиционным силам регион. "Поэтому они перемещают ИГИЛ к линии фронта, чтобы преодолеть последнее сопротивление Идлиба. Мы все боимся того, что будет, если ИГИЛ прорвется в наш город", — сказал он.

По мнению болгарского военного аналитика, сотрудника военного еженедельника De Re Militari Руслана Трада, "режим сначала позволил ИГИЛ взять регион под свой контроль, а потом, когда он ему потребовался, оттеснил боевиков в том направлении, в котором хотел продвинуться сам, — на этот раз в направлении Хамы".

Серьезные обвинения выдвигает Трад и в адрес России: "Наши аналитики признают, что авиаудары русских по повстанцам и боевикам HTS играют на руку ИГИЛ". Даже если авиаудары, организованные Кремлем, не согласуются с ИГИЛ, ясно то, что "российские бомбардировки де факто — это поддержка боевиков с воздуха".

Эксперт по Ближнему Востоку Трад называет новый альянс между Асадом, Путиным и джихадистами ИГИЛ "грязной игрой с участием "Исламского государства", передает издание. "Это выгодно Асаду — под ударом оказываются его противники. Это выгодно ИГИЛ — у джихадистов есть время и возможность начать заново укреплять свои ряды". По мнению аналитика, подобная стратегия таит в себе риск для самого Асада, поскольку "монстра долго контролировать не удастся".