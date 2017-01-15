Редван Эид, сирийский беженец, журналист, которому пришлось бежать из родной страны из-за военного конфликта, - один из первых принятых Литвой беженцев. Он рассказывает о своем временном пребывании в Греции, о том дне, когда узнал, что его отправляют в Литву и о своих первых впечатлениях о Литве.

Он рассказал, что вместе с другими беженцами попал в Грецию на пароме. В Греции им выдали так называемые "хартии" – документы, свидетельствующие о том, что Греция не может принять беженцев из-за финансового кризиса и выгоняет их. По этому документу, в течение 6 месяцев они должны покинуть Грецию.

Попав в лагерь для беженцев в Греции, Редван ужаснулся - это брезентовые палатки в пустынной местности на каменистой почве. Там не было электричества, сновали лисицы и ползали змеи. Редван выслал письмо "Репортерам без границ", рассказал о своем положении в лагере. Они попросили дать им время. Редван взял свои вещи и уехал из лагеря в город Лариса.

Из Ларисы он отправился в Афины, а там - в порт, где в палатке жил его друг. Редван переписывался с разными организациями, рассказал о своем положении. Через три дня в палатку за ним приехала юрист и увезла его в приют, организованный для беженцев французами. В этом приюте он провел около месяца.

Ему сообщили, чтобы он шел в GASO (Греческую службу для беженцев), где с ним будут говорить о переселении в другую страну. Редван отправился в GASO, участвовал в беседе, заполнил анкету. Ему сказали, что решение будет примерно через месяц.

По прошествии месяца, который он провел, обучая других беженцев английскому, Редван узнал, что его отправляют в Литву. По его словам, он был потрясен, поскольку надеялся попасть в Ирландию, ведь он хорошо знает английский язык. С мыслью о том, что он должен ехать в Литву, он свыкся с трудом. Стал искать информацию о Литве. В ожидании перевода он жил у знакомых американцев, которые познакомили его с несколькими литовцами.

Литва. Наконец самолет Редвана совершил посадку в Вильнюсе. Несмотря на то, что в общем атмосфера казалось хорошей, а люди дружелюбными, ощущения были странными.

"Полицейские обращались хорошо, некоторые даже немного говорили по-английски, и я мог с ними говорить. Они знали, что я журналист, один спросил, может, я могу поговорить с журналистами в аэропорту и несколькими беженцами. Я согласился, только попросил, чтобы у меня взяли лишь одно интервью, поскольку после перелета я был утомлен", - рассказал Редван.

По словам Редвана, в Центре приема беженцев работники хорошие, некоторые даже приятные.

На 3-4 день кто-то постучал в дверь комнаты Редвана. Он открыл дверь и увидел работницу центра. Она подала ему письмо. "Письмо было на литовском, женщина объяснила мне, что какое-то местное агентство хочет со мной связаться. Я стал чувствовать себя увереннее, не так одиноко, я обрадовался – не только потому, что появилась возможность найти работу, но и потому, что почувствовал, что в этой стране есть люди, которых волнует судьба беженцев, покинувших свою страну из-за войны, и они стараются помочь им", - сказал Редван.