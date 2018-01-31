"Бездомный герой" теракта в Манчестере не помогал жертвам, а обворовывал их

Бездомный житель Манчестера, воспетый журналистами как герой, помогавший жертвам кровопролитного нападения, приговорен к тюремному заключению за кражу личных вещей у пострадавших и погибших в теракте на "Манчестер Арене" 22 мая 2017 года.

Изначально 33-летний Крис Паркер утверждал, что помогал пострадавшим, и некоторые газеты прославляли его как героя, но после просмотра видеозаписей с камер, установленных в фойе, выяснилось, что он крал у пострадавших ценные вещи, пользуясь их беспомощностью.

Ранее в Манчестерском королевском суде Паркер признался в краже кошелька и мобильного телефона у двух жертв теракта.

Судья Дэвид Хернандес приговорил Паркера к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы. "Вы вовсе не герой, вы просто притворялись. Вы обычный вор", — заключил он.

Паркер признал себя виновным в двух кражах, а также мошенничестве, поскольку он позднее воспользовался одной из украденных банковских карт.

"Вы крали у людей с тяжелыми ранениями и травмами, некоторые из них умирали или уже умерли. Трудно себе представить более ужасающие обстоятельства", — отметил судья.

В результате взрыва в концертном зале "Манчестер Арена" 22 мая погибли 22 человека и около 120 получили ранения. Исполнитель теракта, 22-летний Салман Абеди самостоятельно собрал бомбу и пронес ее на концерт американской певицы Арианы Гранде.

На видеозаписях с камер внутреннего наблюдения видно, как Паркер склоняется на получившей сильные травмы, но выжившей после теракта Полин Хили и берет ее сумку, чтобы вытащить кошелек. Рядом с Полин в это время умирает ее 14-летняя внучка.

Затем Паркер крадет мобильный телефон у 14-летней девочки, которая сильно пострадала при взрыве.

По словам матери девочки, эта кража еще раз продемонстрировала, насколько отвратительными могут быть люди.

Прокурор Луиз Брандон сообщила в суде, что в тот вечер на этот телефон звонили разыскивавшие девочку родные и близкие, но Паркер сбросил один из звонков, отправив шаблонный текст "Извините, я сейчас не могу говорить".

Луиз Брандон также отметила, что Паркер вытащил телефон практически из рук тяжелораненой девочки. Во время взрыва она держала его в руках. Паркер затем просто взял его себе.

На записи также видно, как недалеко от крадущего вещи Паркера парамедики и полицейские пытаются спасти жизни пострадавших.

Через несколько часов после теракта Паркер раплатился украденной карточкой в местном "Макдональдсе".

Суд также заслушал показания о том, что Паркер фотографировал жертв теракта, в том числе Полин Хили. Прокурор Луиз Брандон продемонстрировала судье четыре фотографии, сделанные Паркером в фойе концертного зала, которые он затем продал за 100 фунтов (около 140 долларов).

По словам прокурора, на видеозаписях зафиксировано, что Паркер воспользовался представившимся возможностями, чтобы фотографировать умирающих людей, обыскивать их и при случае красть ценные вещи, в частности их кошельки и мобильные телефоны.

Судья сообщил Паркеру, что он проведет в заключении половину срока, после чего может быть освобожден условно-досрочно. Он также запретил Крису Паркеру появляться в центре Манчестера в течение 10 лет после выхода на свободу.

После того, как информация о якобы героизме Паркера попала в прессу, на вебсайте краудфандинговой платформы GoFundMe для него было собрано 52 тысячи фунтов (около 73.5 тысяч долларов).

Представитель GoFundMe заявил, что Паркер этих денег не получит, они будут возращены пожертвовавшим их людям.