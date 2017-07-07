Беспорядки в Гамбурге: ранены 111 полицейских, задержаны более 40 протестующих

Число полицейских, пострадавших в ходе беспорядков в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, достигло 111 человек, задержаны более 40 протестующих, сообщили в полиции города.

"По последним данным, ранения получили 111 полицейских, информации о раненых среди демонстрантов нет", — цитирует РИА "Новости" представителя полиции. Собеседник агентства также сообщил о попытке атаковать полицейский автомобиль около станции "Альтона" и опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о попытке нападения на полицейский участок в этом районе.

Ранее в этот день полиция в Twitter призвала граждан держаться подальше от этого района, сообщив, что там протестующие против саммита "большой двадцатки" забрасывают автомобили "коктейлями Молотова" и краской. В числе прочих пострадали и машины стражей порядка.

В то же время газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что протестующие напали на полицейский участок в этом районе.

Позднее полиция сообщила в Twitter, что ситуация в этом районе урегулирована.

По данным полиции, в настоящее время в городе проходят три демонстрации, их участникам рекомендуется не блокировать подъезды к международному торговому центру, куда собираются делегации участников саммита G20.

Также в полиции сообщили, что во время массовых протестов в Гамбурге 29 человек задержаны и еще 15 уже находятся под арестом, передает ТАСС. По данным правоохранителей, нанесен значительный ущерб припаркованным на улицах автомобилям, разбиты витрины многих магазинов.

An der Außenalster, nahe Trumps Unterkunft, trotzen Demonstranten dem Wasserwerfer, berichtet @stefanmschultz. Ihr Ziel heute: #BlockG20. pic.twitter.com/vu1Vid35rX— SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) July 7, 2017

В ночь на 7 июля Гамбург превратился в арену противостояния между радикально настроенными антиглобалистами и полицией. Столкновениям предшествовали попытки провести марш протеста "Welcome to Hell" ("Добро пожаловать в ад"), приуроченный к началу саммита G20.

Полиция остановила шествие, чтобы изолировать около 1000 радикалов в масках, находившихся в толпе демонстрантов. Это резко обострило ситуацию. Радикально настроенные демонстранты начали забрасывать полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. В ответ полиция применила водометы и перечный газ.

Бунтари поджигали мусор и автомобили, громили витрины магазинов, кидали в полицейских пиротехнику. Сообщалось о 76 пострадавших полицейских.