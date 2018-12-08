Беспорядки и слезоточивый газ в Париже: задержаны сотни активистов

Протесты проходят и в других городах Франции. Меры безопасности по всей стране усилены, задействованы около 89 тысяч полицейских, из них около 8 тысяч — в Париже. Закрыты ряд достопримечательностей во Франции, включая парижской Пантеон, Собор Парижской Богоматери, королевский дворец, Эйфелеву башню, Лувр. Отменен или перенесен и ряд спортивных мероприятий, включая матчи футбольного чемпионата Франции. Впервые с начала протестов "желтых жилетов" в Париже может быть использована бронетехника. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер предостерег от действий "радикальных элементов и бунтарей".
Протесты "желтых жилетов", начавшиеся из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.
В Париже в ходе протестов пострадали 30 человек, среди которых трое полицейских. Об этом сообщает BFMTV.
По данным полиции, 30 человек получили ранения.
Отмечается, что на станциях и дорогах полиция обыскивает людей, их сумки и транспортные средства. В ходе обысков изымаются предметы, которые могли быть использованы для совершения насилия, такие как брусчатка, молотки и рогатки.