Беспорядки и слезоточивый газ в Париже: задержаны сотни активистов

По данным полиции, на Елисейских полях собрались около 1,5 тысячи человек. Некоторые демонстранты бросали в полицейских петарды и другие предметы. Правоохранители применили слезоточивый газ. По информации информагентство AFP, это произошло в одном из переулков в районе Триумфальной арки с целью сдержать сотни протестующих.

Спустя некоторое время после начала протеста в Париже премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что задержан 481 человек, при этом 211 из них находятся под стражей.

Ряд арестованных имели при себе маски, рогатки, молотки и булыжники. В полиции сообщали о задержаниях по подозрению присоединение к группе, "которая готовилась к применению насилия в отношении других людей или нанесению имущественного ущерба".