Беспилотный Uber насмерть сбил пешехода и прекращает испытания

Компания Uber заявила о приостановке испытаний беспилотных автомобилей во всех городах США после дорожного происшествия со смертельным исходом.

В понедельник в городе Темпе, штат Аризона, такой автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу.

Компания сообщила, что сотрудничает с властями штата в расследовании инцидента.

Год назад компания Uber уже прекращала испытания беспилотных автомобилей, после того как внедорожник марки Volvo перевернулся в Аризоне.

Глава компании Дара Хосроушахи заявил, что глубоко опечален трагическим известием.

"Наши мысли — с близкими погибшей, и мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами, чтобы понять, что произошло", — написал он в "Твиттере".

В ДТП уже попадали и беспилотные автомобили, разработанные другими компаниями — в частности, машина, которую испытывала корпорация Google, во время заезда в 2016 году врезалась в борт автобуса. Тогда пострадавших в результате инцидента не было.

У машины Google было повреждено крыло и один из датчиков движения. Причиной ДТП стала ошибка бортового компьютера, решившего, что автобус его пропустит. Компания признала свою ответственность за случившееся и пообещала внести в программное обеспечение беспилотного автомобиля изменения.

Разработкой беспилотных автомобилей занимаются сразу несколько компаний, в том числе корпорация Apple и компания Tesla.