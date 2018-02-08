Бермудские острова стали первым в мире государством, отменившим легализацию однополых браков

Губернатор Бермудских островов в среду, 7 февраля, одобрил закон, отменяющий право гомосексуалистов на вступление в брак, несмотря на прошлогоднее решение Верховного суда по поводу легализации однополых браков. Таким образом, эта заморская территория Великобритании стала первым в мире государством, сначала легализовавшим однополые браки, а затем отменившим это решение.

Губернатор Джон Рэнкин, комментируя свое решение, пояснил, что таким образом пытается найти равновесие между консерваторами, настаивающими на том, что браком может считаться только союз мужчины и женщины, с одной стороны, и сторонниками гей-браков и европейского подхода к обеспечению прав геев — с другой, пишет The Guardian.

Как напоминает газета, бермудский парламент принял законопроект об отмене легализации гей-браков в декабре, после того как большинство жителей островов на референдуме высказались против однополых союзов.

В качестве альтернативы браку представителям ЛГБТ-сообщества было предложено внутреннее партнерство, предусматривающее права, эквивалентные правам гетеросексуальных пар, включая возможность принимать медицинские решения от имени своего партнера. Тем не менее защитники прав геев заявили, что внутреннее партнерство является "статусом второго сорта".

"Губернатор Рэнкин и парламент Бермудских островов позорно сделали нас первой национальной территорией в мире, где отменено равенство брака", — говорит Тай Кобб, глава американской организации в защиту прав ЛГБТ-сообщества "Кампания за права человека".

Начиная с мая 2017 года, когда Верховный суд подтвердил право однополых пар на заключение брака, свои отношения зарегистрировали 12 бермудских пар. Предполагается, что после отмены однополых браков их союзы сохранят статус законных.