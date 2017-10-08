Берлускони подарил Путину покрывало

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил российскому президенту Владимиру Путину на 65-летие покрывало с изображением рукопожатия политиков. Об этом сообщает издание Сorriere della Sera.

Политики изображены на фоне популярных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

В компании по производству постельного белья, ставшей исполнителем необычного заказа, подтвердили РИА Новости эту информацию.

В день рождения Путина в ряде европейских городов, в частности, в Париже, Барселоне и Берлине, появились граффити с изображением российского президента.

Накануне, 7 октября, Владимир Путин отметил 65-летие. Президент провел свой день рождения в рабочем режиме. В частности, он принял участие в совещании с постоянными членами Совета безопасности России.