18.09.2018, 15:18

Берлинские врачи: скорее всего, Верзилов был отравлен

 (43)
bbcrussian.com
EST 4
Tallinn Music Weeki avamine ja Pussy Riot
Tallinn Music Weeki avamine ja Pussy RiotFoto: Rauno Volmar

Врачи берлинской клиники Charite, куда доставили спецбортом из Москвы участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, пришли к выводу, что он действительно мог быть отравлен. Сейчас состояние Верзилова "намного улучшилось".

"С высокой долей вероятности [можно сказать], что он был отравлен", — заявил журналистам представитель клиники профессор Кай-Уве Эккард (цитата по агентству Рейтер). Ранее эту версию выдвигали близкие Верзилова.

Другого объяснения симптомам Верзилова нет, пришли к выводу врачи.

Какое именно вещество попало в организм Верзилова, они установить затрудняются, отметил представитель Charite. По его словам, это могли быть как медикаменты, так и натуральные вещества.

При этом маловероятно, что удастся найти причину сейчас, через шесть дней после предполагаемого отравления, считают врачи.

Они объяснили, что класс веществ, которые нашли в крови Верзилова, используется, в частности, в офтальмологии, чтобы расширить зрачки пациента и исследовать их состояние.

"Есть одна субстанция, которая раньше использовалась преднамеренно — скополамин. Но мы можем делать вывод только о классе. Этот класс веществ применяется в медицине, присутствует в многочисленных медикаментов, но тогда пришлось бы проглотить огромное количество медикаментов", — заявил доктор Эккард.

У врачей нет данных, что Верзилов принимал лекарства перед тем, как ему стало плохо, тем более в таком количестве.

Сейчас состояние Верзилова "намного улучшилось", угрозы для его жизни нет, однако ему все еще нужна интенсивная медицинская помощь, сказал представитель клиники. Активист находится в сознании, приборы для поддержки жизнеобеспечения ему не нужны.

Руководитель клиники Карл Макс Айнхойпль, в свою очередь, сообщил, что берлинские врачи сотрудничали с московскими, те передали им всю картину заболевания и сообщили, какие меры были приняты (цитата по Интерфаксу).

Что такое скополамин?

Скополамин — вещество, которое используется в качестве успокоительного средства, для подготовки к наркозу, иногда — как противорвотное при морской болезни.

В начале XX века скополамин использовали как яд. Сейчас же скополамин используют преступники, совершающие ограбления или изнасилования.

Этот способ особенно распространен в Колумбии: в Боготе около одной пятой срочных обращений в больницу связано с отравлением скополамином: грабители дают жертве напиток с этим веществом, чтобы потом без сопротивления забрать все ценности.

Признаки отравления

Верзилова в тяжелом состоянии доставили в больницу вечером 11 сентября. Как рассказала его девушка Вероника Никульшина, ему стало плохо вскоре после заседания суда, на котором рассматривалось заведенное против нее административное дело.

По ее словам, у Верзилова начались проблемы со зрением, он начал терять способность разговаривать, а затем и ходить. Спустя два дня по настоянию близких его перевели в реанимацию Института имени Склифосовского.

В больнице Бахрушиных, как сообщили Би-би-си близкие Верзилова, врачи подозревали у него отравление некими лекарственными препаратами.

Врачи в Институте имени Склифосовского врачи не нашли в его организме следов отравляющего вещества, рассказала 15 сентября Никульшина.

"Верзилов был обследован, в том числе, в токсикологическом отделении НИИ имени Склифосовского, но никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было", — сказал во вторник российский медицинский источник агентства Интерфакс.

Спецборт в Берлин

В тот же день Верзилова доставили спецбортом в Германию. По словам Никульшиной, отправку спецборта организовал отец Верзилова.

"Мы везем Петю в Берлин, поскольку там есть друг его отца, врач, который будет заниматься Петей ", — говорила она.

"Я считаю, что он был отравлен намеренно. Это была попытка запугать его или убить", — сказала журналистам участница Pussy Riot Надежда Толоконникова в аэропорту Шенефельд (цитата по Рейтеру).

Другие близкие Верзилова также выдвигали версию о том, что он мог быть умышленно отравлен.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Правительство договорилось: бюджет практически составлен, снижения акцизов не ожидается

18.09.2018
Хотя все правящие партии на переговорах по бюджету выложили на стол предложения относительно акцизов и налоговых изменений, бюджет, по сути, составлен и больших изменений там не ожидается.
Подробнее

Манифест работодателей: рынок труда горит. Государство не должно способствовать возникновению выученной беспомощности

18.09.2018
Центральный союз работодателей Эстонии сегодня опубликовал манифест работодателей. В издающемся через каждые четыре года манифесте содержится видение работодателей положения эстонского государства на данный момент и предложения, которые адресованы государству, работникам и предпринимателям.
Подробнее


ВИДЕО | DELFI и EPL в Дании: По оценке эксперта, глава Danske Bank завтра уйдет в отставку

18.09.2018
Адвокат и эксперт по борьбе с отмыванием денег Якоб Деденрот Бернхофт не видит возможности, как руководитель банка Danske Томас Борген сможет дальше работать в банке после завтрашнего обнародования результатов внутреннего расследования.
Подробнее

Берлинские врачи: скорее всего, Верзилов был отравлен

18.09.2018
Врачи берлинской клиники Charite, куда доставили спецбортом из Москвы участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, пришли к выводу, что он действительно мог быть отравлен. Сейчас состояние Верзилова "намного улучшилось".
Подробнее

Поминки по интернету. О новой европейской директиве об авторских правах

18.09.2018
В минувшую среду Европарламент большинство голосов принял директиву об авторских правах на едином цифровом рынке. Голоса эстонских евродепутатов разделились: против проголосовали Урмас Паэт, Игорь Грязин и Яна Тоом. За — Индрек Таранд, Тунне Келам и Ивари Падар. Принятие новой директивы активно продвигал и эстонским еврокомиссар Андрус Ансип. Тоом, теневой докладчик по директиве в Комитете по культуре, разъясняет, почему противники директивы говорят о введении цензуры и "смерти" свободного Интернета.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

ВИДЕО: Эстонские групповички мечтают о путевке на Олимпиаду

18.09.2018
Триумфом сборной России завершился в Софии чемпионат мира по художественной гимнастике. Всего в болгарской столице разыгрывались 9 комплектов наград. Подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали 7 золотых медалей.
Подробнее


Мать трехлетнего малыша: сидя с ребенком, работу не найти, а медицинская страховка заканчивается

18.09.2018
Многие родители не имеют медицинской страховки, потому что по достижении ребенком трехлетнего возраста пропадает страховая защита, но не всегда есть возможность сразу пойти работать. В большинстве речь идет о матерях, выясняется из опубликованного сегодня исследования Министерства социальных дел, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ| Ни одного датчика в доме: в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека

18.09.2018
Несмотря на то, что в этом году из-за утечки газа в Кохтла-Ярве уже погибли два человека, местные жители не спешат покупать датчики угарного газа.
Подробнее

ФОТО | Российский бизнесмен продает помпезную виллу под Таллинном с подъездом для лимузинов

18.09.2018
Бизнесмен из России выставил на продажу за 1,2 миллиона евро свой внушительный особняк (900 м2), расположенный в волости Харку в деревне Суурупи. Территория, принадлежащая дому, также поражает своими размерами (10240 м2). Наличие подъездной круговой площадки позволяет гостям прибывать на проводимые на вилле празднования и биеннале на лимузинах. Роскошный интерьер дома идеально подходит для светских раутов.
Подробнее