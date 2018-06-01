Берлин требует от Киева доказательств в деле "убийства Бабченко"

Правительство ФРГ требует от властей Украины объяснений по поводу спецоперации СБУ с инсценированным убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Если эти подозрения подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы, считает Зайберт.
"Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", — подчеркнул представитель правительства ФРГ.
В результате спецоперации СБУ украинское правительство оказалось под огнем критики. Информация об убийстве 41-летнего журналиста появилась вечером, 29 мая, и на некоторое время стала топ-темой мировых СМИ, поставивших Бабченко в один ряд с такими убитыми ранее критиками Кремля, как Анна Политковская или Борис Немцов, напоминает агентство dpa. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал подозрения в организации этого убийства в адрес Москвы, которая сразу же отвергла все обвинения.
Однако уже на следующий день Бабченко появился на совместной пресс-конференции с участием главы СБУ и генпрокурора Украины. На ней, в частности, было объявлено, что "убийство" журналиста было частью спецоперации, призванной раскрыть планы российских спецслужб по устранению Бабченко и других оппонентов Кремля, проживающих на территории Украины. По словам Зайберта, правительство ФРГ, как и многие, было обескуражено тем, "каким образом разрешилась эта ситуация".