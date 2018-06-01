Берлин требует от Киева доказательств в деле "убийства Бабченко"

Правительство ФРГ требует от властей Украины объяснений по поводу спецоперации СБУ с инсценированным убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Если эти подозрения подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы, считает Зайберт.

"Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", — подчеркнул представитель правительства ФРГ.