Белый дом: запрет на въезд в США не коснется владельцев грин-карт

Глава аппарата президента США Рейнс Прибус заявил в интервью каналу Эн-би-си, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карты, то есть, тех, кто получил право на постоянное проживание в США.

В то же время он сообщил, что тех, у кого в паспорте много отметок о посещении стран, вошедших в черный список, при въезде в США будут проверять более тщательно.

"Если вы путешествуете туда и обратно (между США и указанными семью странами — ред.), то вас подвергнут дальнейшим проверкам", — сказал он.

Прибус также добавил, что все граждане указанных стран, включая тех, кто имеет также гражданство США, могут быть подвергнуты дополнительным процедурам проверки.

Таким образом Прибус опроверг сделанное ранее заявление пресс-секретаря министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен, заявившей, что запрет будет введен и в отношении обладателей грин-карты.

Также глава администрации президента отверг упреки в том, что введение запрета вызвало хаос. По его словам, в субботу в США въехали 325 тыс. человек, лишь 109 из них были задержаны.

Вопрос об обладателях грин-карт возник после того, как президент Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну на 90 дней гражданам семи стран, которые в администрации США рассматривают как гнезда международного терроризма: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Этот указ также приостанавливает прием беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Ограничения, как сказано, не коснутся беженцев, спасающихся от религиозного преследования у себя на родине, в первую очередь христиан.

В субботу агентства сообщили, что жители семи стран, в отношении которых вводится запрет на въезд США, столкнулись с отказами при покупке билетов в США и при перелете в Соединенные Штаты.

ООН и ряд европейских стран уже призвали Вашингтон пересмотреть свое решение прекратить прием беженцев и отказать жителям Сирии и еще шести государств во въезде в США.

Защищая свое решение, президент Трамп написал в воскресенье в "Твиттере": "Наша страна нуждается в крепких границах и усиленном контроле [прибывающих], прямо сейчас".