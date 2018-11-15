Белый дом уволил помощницу Джона Болтона после спора с Меланией Трамп

В пресс-службе Белого дома заявили, что Мира Рикардел перейдет на новую должность ”вне администрации”. Где она будет работать, не уточняется, передает Медуза.

Ранее Мелания Трамп заявила, что Рикардел ”более не заслуживает чести служить в Белом доме”.

Конфликт между Мирой Рикардел и Меланией Трамп начался из-за споров их сотрудников во время поездки первой леди в Африку — в том числе из-за мест в самолете. Рикардел обвинила доверенных помощников супруги президента в ненадлежащем поведении. Мелания Трамп назвала эти утверждения ложными. Сотрудники первой леди также утверждали, что Рикардел стояла за рядом негативных публикаций о Мелании Трамп.

The Wall Street Journal сообщал, что президент США Дональд Трамп может уволить главу своей администрации Джона Келли и министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Грядущее увольнение Келли связывают с его конфликтом с Меланией Трамп.