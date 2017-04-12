Белый дом трижды пояснял заявление о Гитлере, Асаде и химоружии

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что даже такой "одиозный" политический лидер, как Адольф Гитлер, "не опускался до того, чтобы использовать химическое оружие". Об этом Спайсер заявил, отвечая на вопрос журналиста по Сирии на брифинге во вторник, 11 апреля. В связи с этим глава пресс-службы Белого дома высказал мнение, что России следует задуматься о том, хочет ли она быть союзником такой страны и такого режима, который действует сейчас в Дамаске.

На просьбу журналиста пояснить свои слова о том, что Гитлер не использовал химическое оружие, Спайсер ответил: "Я думаю, что если мы говорим о газе зарин, то он не применял его против своего собственного народа так, как это делает Асад".

Журналисты на брифинге напомнили Спайсеру о Холокосте. "Он использовал его в центрах Холокоста, я понимаю это", — ответил представитель Белого дома, имея в виду концлагеря. Но Асад сбрасывал его на невинных людей в центре городов, добавил Спайсер, поблагодарив журналистов за их замечания.

Пользователи соцсетей стали активно обсуждать заявление Спайсера и, в частности, то, что он назвал концентрационные лагеря "центрами Холокоста". Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне вскоре после этого опубликовал в Twitter историческое видео из концлагеря Бухенвальд, который был освобожден американскими войсками 11 апреля. Этот день был утвержден ООН как Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Позднее Белый дом распространил заявление, в котором Спайсер указывает, что он "ни в коем случае не пытался умалить ужасающую природу Холокоста".

"Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбрасывать химическое оружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима и непростительна", — подчеркивается в сообщении.

Затем Спайсер отдельно извинился в интервью телеканалу CNN: "Я по ошибке сделал неподобающую и нетактичную отсылку к Холокосту, который невозможно ни с чем сравнивать. Я приношу свои извинения за это. Было ошибкой так поступать".