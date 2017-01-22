Премьер-министр Британии Тереза Мэй встретится с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Вашингтоне, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Мэй станет первым иностранным лидером, с которым Трамп проведет встречу после вступления в должность президента страны.

Спайсер также сообщил, что Трамп договорился о встрече в президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, которая должна состояться 31 января.

Как ожидается, на встрече Мэй и Трампа будет обсуждаться договор о свободной торговле после вступления в силу "брексита", а также ситуация в НАТО, Евросоюзе и России.

Как отмечает политический обозреватель Би-би-си Иан Уотсон, на фоне переговоров по "брекситу" тот факт, что Мэй так скоро встречается с новым президентом США будет иметь большое политическое значение.

На то, чтобы Мэй попала в число первых лидеров, с которыми встретится Трамп, были затрачены большие усилия, подчеркивает Уотсон.

10 января Даунинг-стрит сообщил о том, что Трамп провел телефонный разговор с Мэй и пригласил премьер-министра Британии приехать к нему в Соединенные Штаты "как можно скорее".

Как отмечалось в сообщении, в ходе разговора Мэй и Трамп выразили единое мнение о намерении сохранить особые отношения Британии и США.