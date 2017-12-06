Белый дом: Трамп в среду признает Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп в среду намерен в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля и объявить о переносе американского посольства из Тель-Авива, сообщили представители Белого дома на брифинге для журналистов.

Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе. В ответ на планы США в арабском мире нарастает недовольство.

Как сообщили представители Белого дома, пока у США нет на примете подходящего здания в Иерусалиме под посольство, поэтому переезд может занять годы.

Из этих соображений президент намерен с одной стороны объявить о своем поручении Госдепартаменту начать процесс переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, но с другой стороны уведомит конгресс об отсрочке переноса посольства еще на шесть месяцев.

Все президенты США, включая Трампа, подписывают этот документ каждые шесть месяцев с тех пор, как в 1995 году конгресс принял решение о переводе посольства.

Статус Иерусалима — один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим — столица их будущего государства.

Если Трамп объявит Иерусалим израильской столицей, США станут первым государством, сделавшим это с момента основания Израиля в 1948 году.

Почему сейчас?

Анализ корреспондента Би-би-си при Госдепартаменте США Барбары Плетт Ашер:

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал перенести посольство. И похоже сейчас Трамп делает именно это, просто выполняет свое обещание.

По словам представителей Белого дома, Трамп таким образом лишь фиксирует реальность — Иерусалим, по его мнению, и так выполняет роль столицы Израиля.

По словам дипломатов, решение, касающееся Иерусалима, не меняет политики США в отношении границ Израиля. Кроме того, остается и статус-кво в вопросе Храмовой горы.

Иордания и Саудовская Аравия предупреждали Трампа, что его шаг может серьезно осложнить ситуацию в регионе и мусульманском мире в целом. Непохоже, что Трамп планирует использовать этот шаг в мирных переговорах, ведь по словам представителей Белого дома, Трамп не собирается высказываться, по крайней мере публично, в поддержку принципа "двух государств для двух народов".

Похоже, палестинцы не получат ничего. Вполне возможно, существует некая далеко идущая стратегия, но скорее всего Трамп просто хочет угодить своим произраильски настроенным избирателям.

Почему переезд вызывает столько разговоров?

Статус Иерусалима напрямую связан с конфликтом между Израилем и Палестинской автономией, которую поддерживают другие арабские государства и весь исламский мир.

Это город, особенно восточная его часть, считается священным для трех религий — иудаизма, ислама и христианства.

Израиль занял этот район в ходе Ближневосточной войны 1967 года и считает город неотделимой частью своих территорий. Палестинцы же считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

Согласно мирному соглашению 1993 года, итоговый статус города должен был обсуждаться на следующих этапах мирных переговоров.

Право Израиля на Иерусалим не было признано международным сообществом. Все страны, включая ближайшего союзника Израиля — США — расположили свои представительства в Тель-Авиве.

С 1967 года Израиль построил в Восточном Иерусалиме десятки кварталов, где теперь проживают примерно 200 тыс. израильтян.

Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.

Если США официально признают Иерусалим израильской столицей, это вызовет конфликт с международным сообществом. Кроме того, такое решение укрепит позиции Израиля относительно легальности поселений на востоке Иерусалима.

Это решение также поставит вопрос о том, как США будут вести себя по отношению к резолюциям ООН по этому вопросу. У США есть право вето, которое может быть использовано при дальнейшем обсуждении действий израильского правительства на востоке города.

Как пояснили представители администрации, Трамп будет готов "поддержать принцип "двух государств для двух народов", при условии если две стороны — и израильтяне, и палестинцы — будут согласны.

Границы Иерусалима и Израиля должны быть согласованы в рамках мирного соглашения между израильтянами и палестинцами, уточнили в администрации.

Как отреагировали другие страны?

Союзники США на Ближнем Востоке агрессивно реагируют на новость о предстоящем заявлении о статусе Иерусалима.

Иордания, под надзором которой находятся все исламские святыни города, выступила с предупреждением, что действия Трампа повлекут тяжелые последствия.

По инициативе Иордании было созвано экстренное совещание с участием Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Ахмед Абуль Гейт, глава Лиги, заявил, что этот шаг США поспособствует росту фанатизма и жестокости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Трампа, что тот пересечет "красную черту" для всех мусульман.

"Мистер Трамп! Иерусалим — это красная черта для мусульман. Мы можем дойти до того, чтобы разорвать дипломатические связи с Израилем из-за этого вопроса", — заявил Эрдоган во время своей телевизионной речи во вторник.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал происходящее огромной катастрофой, которая уничтожит хрупкий мир и приведет к новым конфликтам.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал мировых лидеров вмешаться в ситуацию.

"Такое решение США перечеркнет мирный процесс и дестабилизирует ситуацию в регионе", — сказал он.

На протяжении десятилетий США были вовлечены в мирные переговоры. Администрация Трампа и сейчас работает над новым проектом мирного соглашения.

Но признание Иерусалима столицей Израиля приведет к тому, что Вашингтон потеряет свои позиции в глазах палестинцев.