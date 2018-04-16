Белый дом: решение о новых санкциях в отношении России еще не принято

Решение о новых санкциях в отношении России, связанных с сирийским кризисом, пока не принято, объявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Минфин объявит о дополнительных ограничениях уже в понедельник, 16 апреля.

"Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, решение будет принято в ближайшем будущем", — цитирует Reuters заявление Сандерс.

Предполагалось, что новые санкции будут введены против тех компаний, которые имели дело с оборудованием, связанным с Башаром Асадом и применением химоружия. "Мы посылаем серьезный сигнал, и мы надеемся, что к нему прислушаются", — говорила Хейли.

Последнюю порцию санкций против России Минфин США ввел 6 апреля. Опубликование нового черного списка "олигархов" обвалило рубль, а также принесло многомиллиардные убытки богатейшим россиянам (больше всех пострадали Олег Дерипаска и Владимир Потанин).