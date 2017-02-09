Белый дом разъяснил позицию Трампа по санкциям: никакой отмены до возврата Крыма Украине

Официальный представитель Белого дома, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер прояснил позицию Вашингтона относительно антироссийских санкций. Его заявление прозвучало на фоне шага американских сенаторов, которые внесли на рассмотрение законопроект, препятствующий любым решениям Дональда Трампа об отмене санкций против РФ, передает агентство Reuters.

"Я полагаю, что постоянный представитель США в ООН Хейли четко высказала в ООН нашу позицию. До тех пор, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут", — подчеркнул Спайсер.

Речь нового постпреда США в ООН, на которую сослался представитель Белого дома, прозвучала на прошлой неделе во время первого выступления Никки Хейли в Совбезе.

"Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине, — подчеркнула она. — Жаль, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе. Мы действительно хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас четкого и сильного осуждения действий России".

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Солидарную с Хейли позицию выразил и представитель Великобритании Мэттью Райкрофт. Постпред России Виталий Чуркин, в свою очередь, нашел, что ответить каждому из оппонентов: Хейли он напомнил о результатах референдума, которые, по его словам, ясно отразили волю народа, а Райкрофту — об аннексированных Великобританией территориях.

Ранее, в среду, 8 февраля, шесть американских сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом, сенатором от Южной Каролины, и демократом Беном Кардином, сенатором от Мэриленда, внесли на рассмотрение Сената законопроект, который усилит контроль конгрессменов над администрацией президента США Дональда Трампа и воспрепятствует его решению отменить санкции против России.

Закон потребует от Белого дома предоставить подробный отчет о том, по какой причине отменяются санкции, затем в течение 120 дней конгресс проголосует за или против этого решения. В разработке документа принимали участие член Комитета по иностранным делам Сената Марко Рубио, а также демократ Клэр МакКэскилл от Миссури, Шеррод Браун от Огайо и республиканец Джон МакКейн от Аризоны.

Как пояснял ранее Кардин, если конгресс не согласится с решением Трампа снять ограничения в отношении Москвы, то в таком случае у сенаторов и конгрессменов "будет возможность предпринять действия от лица законодательной власти", в том числе принять совместную резолюцию, запрещающую отмену антироссийских санкций.

В США озабочены возможностью восстановления дипломатических отношений Вашингтона с Москвой, несмотря на Крым и кибератаки. Сенаторы считают, что этот закон позволит нейтрализовать угрозу преждевременной отмены санкций.

Напомним, что Трамп в январе поставил условием снятия санкций сокращение Россией ядерного арсенала, после чего в США появилась информация о готовом проекте указа, отменяющего санкции.