22.11.2018, 08:13

Белый дом разрешил войскам стрелять в мигрантов на границе с Мексикой

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NEWSru.com
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piirimüür
piirimüürFoto: DAVID MCNEW, AFP

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу (в том числе стрелять на поражение) и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов. Об этом сообщила в среду газета The Military Times со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, а не американский лидер Дональд Трамп, подписал 20 ноября "Постановление кабинета", которое расширяет полномочия военнослужащих. В частности, им позволено "демонстрировать или применять силу (включая, при необходимости, и огонь на поражение), пресекать массовые беспорядки, осуществлять временное задержание и досмотр" мигрантов в целях защиты представителей таможенной службы, передает ТАСС. Как отмечается в документе, "убедительные доказательства и достоверные данные разведки" говорят о том, что действия мигрантов "могут стать причиной случаев применения насилия и беспорядков". Газета не поясняет, почему свою подпись поставил именно Келли, а не Трамп.

По мнению The Military Times, постановление может нарушать принятый еще в 1878 году закон, запрещающий военнослужащим выполнять функции правоохранительных органов на территории США. Однако в Минобороны изданию сообщили, что текст документа был "тщательно разработан с тем, чтобы избежать противоречий" с американским законодательством.

Отметим, Дональд Трамп ранее обещал, что не отдаст приказ военным стрелять по мирным иностранцам, даже если они и пытаются нелегально пересечь границу. "То, что они [мигранты] сделали с мексиканскими военными, — это позор. Они закидали их камнями, некоторые были очень серьезно ранены. Кидали камни прямо в лицо, — возмущался американский лидер, общаясь с журналистами на южной лужайке Белого дома. — Если они сделают подобное у нас, они будут арестованы, у них будут проблемы. Я не говорил, что в них надо стрелять, я этого не говорил. Но если они сделают это с нами, они будут арестованы на длительный срок".

Пентагон также заявлял, что развернутые на границе войска будут оказывать лишь поддержку сотрудникам таможенной службы.

Во вторник официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг сказал, что развертывание военнослужащих США на границе с Мексикой в связи с прибытием туда мигрантов из Центральной Америки обойдется казне на период до 15 декабря примерно в 72 миллиона долларов.

Контингенты военнослужащих США размещены на территории штатов Калифорния (1,5 тыс. военных), Аризона (1,5 тыс.) и Техас (2,8 тыс.). Они оказывают содействие пограничной службе. Всего американские власти планировали отправить на границу с Мексикой 15 тысяч солдат. Но пока там размещены лишь 8 тысяч человек (5900 служащих армии США и 2100 бойцов Национальной гвардии).

Операция Пентагона "Верный Патриот" (Faithful Patriot) по противодействию нелегальным мигрантам осуществляется по указанию Трампа. 9 ноября он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США "караваны мигрантов".

По данным мексиканских властей, в настоящее время порядка 5,6 тысячи мигрантов из стран Центральной Америки находятся в двух городах мексиканского штата Нижняя Калифорния Северная, у границы с США. 2 610 человек находятся в городе Тихуана и 2 995 — в Мехикали.

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