Белый дом подтвердил встречу Трампа и Лаврова

Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, подтвердили в пресс-службе Белого дома.



Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов.

Это первая встреча на высшем уровне между Трампом и представителем российского руководства с момента вступления в должность нового президента США 20 января.



Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона в апреле.

На прошлой неделе между Трампом и Путиным состоялся, как заявили в Белом доме, "очень хороший" телефонный разговор.



Тогда среди прочего лидеры условились активизировать диалог между главами МИД — Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном.



10 мая Лавров должен провести переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США, где будут обсуждаться конфликты в Сирии и на Украине.



Отношения Вашингтона и Москвы резко ухудшились после решения Трампа нанести удары по аэродрому, который используется авиацией правительственных войск Сирии.



7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе "Шайрат" в провинции Идлиб.



Россия, которая поддерживает правительство Сирии, назвала ракетный удар США по сирийскому аэродрому нарушением международного права.



Вскоре после этого Путин заявил в интервью, что уровень доверия между Москвой и Вашингтоном при Трампе стал даже ниже, чем во время его предшественника Барака Обамы.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", — сказал российский президент.