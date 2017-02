Белый дом отстранил от брифинга ведущие американские СМИ

Журналистам ряда влиятельных СМИ запретили присутствовать на брифинге в Белом доме. В их число попали CNN, The New York Times и Politico.

Администрация президента США запретила журналистам нескольких крупных СМИ присутствовать на брифинге в Белом доме. В пятницу, 24 февраля, на брифинг пресс-секретаря президента Дональда Трампа Шона Спайсера не допустили представителей CNN, The New York Times и новостного портала Politico, сообщает The New York Times на своем сайте.

По сведениям CNN, от брифинга были отстранены также журналисты Los Angeles Times и BuzzFeed.

Репортеры из журнала Time и агентства Associated Press, которые не попали под запрет, отказались присутствовать на брифинге в знак протеста против действий Белого дома.

Объединение журналистов, освещающих работу Белого дома White House Correspondents' Association (WHCA) осудило действия властей.

Для Трампа СМИ — "враги народа"

Ранее в тот же день, сообщает CNN, Дональд Трамп обрушился с новой порцией критики на средства массовой информации. "У них нет источников, они выдумывают их. Им нельзя больше разрешать использовать источники, если они не называют имен", — заявил он, выступая на съезде объединения американских консервативных организаций CPAC (Conservative Political Action Conference). По словам американского президента, многие СМИ — это "враги народа, потому что у них нет источников".