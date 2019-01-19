Белый дом объявил о новой встрече Трампа и Ким Чен Ына в конце февраля

Объявление было сделано в момент дипломатической суматохи в Вашингтоне из-за визита Ким Ен Чхоля, бескомпромиссного бывшего главы разведки, и обозначило движение в процессе денуклеаризации, который остановился после исторической встречи Трампа и лидера КНДР в Сингапуре 12 июня, передает "Медуза" со ссылкой на REUTERS.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре — это была первая в истории встреча действующих глав США и Северной Кореи. По итогам саммита они подписали документ, в котором объявили о готовности совместно работать ”над полной денуклеаризацией Корейского полуострова”.