Белый дом не подтвердил встречу Путина и Трампа

Белый дом пока ничего не может сказать относительно возможной личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 Группы в немецком Гамбурге 7-8 июля. Об этом заявила в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, слова которой приводит ТАСС.

"У меня в настоящее время нет объявления (на этот счет)", — сказала официальный представитель американского лидера. Она беседовала с представителями пресс-пула Белого дома на борту самолета главы администрации США, который отправился в рабочую поездку в штат Айова.

Как сообщалось, в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовки вероятной встречи Путина и Трампа пока не ведется, отметив, что при необходимости все удастся согласовать.

"Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как идет подготовка к предстоящей 7 июля встрече двух лидеров.

"В случае необходимости мы успеем. Никаких проблем не будет", — заверил представитель Кремля. "Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме "на полях" этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет", — сказал Песков.

Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков также заявил, что российская и американская стороны пока не договорились по поводу возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Гамбурге.

Две недели назад агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщило, что американский лидер встретится с Путиным во время саммита G20. Впрочем, позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности США при Белом доме сообщило, что встреча президентов не согласована, а появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. До сих пор лидеры США и РФ лишь общались по телефону.