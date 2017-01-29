Белый дом назвал беседу Путина и Трампа началом улучшения отношений между Россией и США

В Белом доме посчитали телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным позитивным знаком в отношениях между странами. Согласно заявлению администрации Трампа, главной темой диалога стала совместная борьба с международным терроризмом.

"Позитивный телефонный разговор был важным шагом навстречу улучшению отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые сильно пострадали в последние годы", — цитирует заявление Белого дома агентство Reuters.

"Президент Трамп и президент Путин выразили надежду, что после состоявшегося разговора обе стороны смогут приступить к совместной борьбе с терроризмом и другими важными общими проблемами", — добавили в администрации американского лидера.

Заявление Белого дома было опубликовано спустя несколько часов после того, как комментарий к телефонному разговору появился на сайте Кремля. Российская сторона также оценила беседу президентов как исключительно положительную и многообещающую.

Читать еще

В заявлении Кремля, в частности, говорилось, что Путин и Трамп "продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе".

Лидеры, помимо борьбы с международным терроризмом, обсудили положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, кризис на Украине, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы и на Корейском полуострове.