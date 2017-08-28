Белый дом намерен снять ограничения на вооружение полиции

Администрация Дональда Трампа намерена издать указ, снимающий ограничения на оснащение полиции армейским оружием.

Президент США Дональд Трамп намерен принять указ, который снимет ограничения на оснащение полиции армейским оружием, отменив тем самым постановление своего предшественника Барака Обамы. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает агентство AP со ссылкой на документы администрации, попавшие в распоряжение журналистов.

По данным AP, речь идет о вооружении, которое в противном случае было бы списано. В частности, полиция снова может получить бронетранспортеры, гранатометы, пуленепробиваемые жилеты, армейское огнестрельное оружие.

Обама наложил ограничения на доступ полиции к военному вооружению на волне общественного недовольства полицейским насилием. Между тем правоохранительные органы неоднократно призывали Трампа отменить эти ограничения.