08.08.2018, 19:20

Белорусские власти продолжают атаку на независимые СМИ. Почему?

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bbcrussian.com
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Alaksandr Lukašenko
фото иллюстративноеFoto: Sergey Guneev, RIA Novosti

В Беларуси продолжаются обыски и задержания сотрудников негосударственных СМИ. Накануне силовики пришли в офис крупнейшего интернет-издания страны TUT.by.

На сотрудников завели уголовное дело по подозрению в несанкционированном доступе к платным услугам государственного информагентства БелТА.

В среду стало известно о задержании четырех журналистов популярного белорусского портала о недвижимости Realt.by по тому же делу.

Главный редактор и три журналиста портала вызваны в Следственный комитет Беларуси на допрос. Также задержан редактор сайта экономического еженедельника "Белорусы и рынок" Алексей Жуков.

Об обысках также сообщил в своем "Фейсбуке" корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский.


В комментариях белорусским СМИ он уточнил, что на данный момент не находится в статусе подозреваемого, а проводить проверку и обыск по ордеру прокурора пришли по адресу, а не к нему лично.

В среду также продолжились обыски в офисе интернет-издания TUT.by. По делу задержаны главный редактор издания Марина Золотова, редактор Анна Калтыгина и журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Что известно о "деле БелТА"


Утром 7 августа обыски и задержания журналистов начались с крупнейших негосударственных СМИ Беларуси — интернет-портала TUT.by и информационного агентства БелаПАН. На допросы в Следственный комитет доставили не менее восьми сотрудников этих изданий.

Основанием послужило заявление руководства государственного информационного агентства БелТА о незаконном использовании платного пакета БелтТА, сообщения в котором появляются на 15 минут раньше официального распространения.

Уголовное дело было возбуждено по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда".

Как оценивают ситуацию в Беларуси и мире?


С требованием освободить журналистов уже выступили Совет Европы и "Репортеры без границ".

"Эти обыски, ставящие под угрозу конфиденциальность источников информации для журналистов, несоразмерны обвинениям. Это нельзя рассматривать иначе как попытку запугивания ведущих независимых СМИ в период усиления преследования критически настроенных журналистов", — говорится в комментарии Йоханна Бира, главы отдела "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии.

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Белорусские блогеры и журналисты предложили бойкотировать БелТА в знак солидарности с коллегами, а в сети запустили флешмоб под хэштегом #tutbyживи.

На сайте petitions.by появилась петиция с призывом к руководству БелТА отозвать заявление в Следственный комитет в адрес администрации президента Беларуси и министерства информации.

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В государственных СМИ тем временем появилась запись телефонного разговора, как утверждается, между редакторами TUT.by, в которой они якобы обсуждают воровство информации из базы БелТА. Подтвердить подлинность записи невозможно.

Политический подтекст


Эксперты связывают "дело БелТА" с желанием государства контролировать интернет-пространство.

За последний год власти Беларуси приняли ряд мер по усилению контроля над медиа — заблокировали старейший оппозиционный сайт charter97.org, приняли новый закон о СМИ, ужесточающий регулирование медиабизнеса, а в конце июля президент страны Александр Лукашенко издал указ, согласно которому редакции изданий, работающих с господдержкой, обязаны "проводить государственную политику".

Андрей Бастунец, руководитель Белорусской ассоциации журналистов, говоря о возможных причинах обысков и задержаний журналистов негосударственных СМИ, допускает версию о конкурентной борьбе государственных и частных медиа: "Я думаю, это связанно с желанием государства переломить ту ситуацию, которая складывается сегодня в интернет пространстве, когда независимые СМИ превалируют над государственными".

Журналисты и эксперты, тем временем, говорят об абсурдности обвинений. По мнению известной белорусской журналистки Светланы Калинкиной, в этой истории стоит обратить внимание не на частные СМИ, которые якобы воруют информацию из платной базы БелТА, а на государственные, которые за нее платят. "Районки (районные издания — прим. Би-би-си) выходят раз-два в неделю. Далеко не у всех сайты обновляются ежедневно. Так зачем они платят за новости с опережением в 15 минут?", — пишет она на сайте "Белорусский партизан".

В официальном комментарии пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза говорится, что "ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси".

В рейтинге свободы СМИ, который ежегодно составляет организация "Репортеры без границ", Беларусь занимает 155-е место среди 180 государств.

Что будет дальше?


Анатолий Лебедько, известный оппозиционный политик Беларуси, связывает обыски и задержания независимых журналистов с началом предстоящей избирательной кампании и называет их "началом реализации предвыборного плана Александра Лукашенко".

"Эти избирательные кампании будут очень сложными для власти. Обычно авторитарные режимы решают этот вопрос либо "подкупом" избирателей, либо тотальным контролем. С подкупом, очевидно, ничего не получается — на это нет денег и кредитов. Поэтому делается ставка на тотальный контроль. Как минимум, власти ожидают, что после этого и TUT.by, и БелаПАН включат ещё больший режим самоцензуры. Я думаю, следующими в черном списке будут политически активные люди в социальных сетях, где каждый сам себе редактор", — считает он.

По данным опроса 2017 года "Белорусской аналитической мастерской" (Belarusian Analytical Workroom, BAW), в Беларуси вырос уровень доверия к отечественным независимым СМИ и сократился к государственным.

С 2014 по 2017 год число опрошенных, которые в той или иной мере доверяют негосударственным СМИ, увеличилось с 59% до 73%, в то время как у государственных СМИ этот показатель уменьшился с 77% до 66,7%.

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