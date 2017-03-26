Белорусские студенты: народ не будет молчать об этом свинстве!

Студенческие организации готовят новые акции протеста в Белоруссии, передает "Хартыя 97".
Об этом говорится в сообщении организации ”Студенческий блок” в соцсетях.
”Уважаемое студенчество!
День нашей Свободы выдался жестоким. Серые быки не дали и шанса на высказывание своего мнения. Некоторые активисты Студенческого блока были задержаны, но мы еще не знаем точное количество. Ждем.
Студенческий блок не останавливает своей деятельности. О следующих шагах и участии в новых акциях мы сообщим позже.
Друзья, держитесь, народ не будет молчать об этом свинстве!”
Напомним, что сообщество ”Студенты Беларуси” призвало всех граждан выйти сегодня, 26 марта, на Октябрьскую площадь Минска в 12.00.
25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.