Белорусские студенты: народ не будет молчать об этом свинстве!

Студенческие организации готовят новые акции протеста в Белоруссии, передает "Хартыя 97".

Об этом говорится в сообщении организации ”Студенческий блок” в соцсетях.

”Уважаемое студенчество!

День нашей Свободы выдался жестоким. Серые быки не дали и шанса на высказывание своего мнения. Некоторые активисты Студенческого блока были задержаны, но мы еще не знаем точное количество. Ждем.

Студенческий блок не останавливает своей деятельности. О следующих шагах и участии в новых акциях мы сообщим позже.

Друзья, держитесь, народ не будет молчать об этом свинстве!”

Напомним, что сообщество ”Студенты Беларуси” призвало всех граждан выйти сегодня, 26 марта, на Октябрьскую площадь Минска в 12.00.

25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.