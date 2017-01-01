По приказу Деда Мороза белорусские пограничники беспрепятственно пропустили на Запад новый, 2017 год — без проверки документов и таможенного досмотра.



Ритуал пропуска Нового года белорусские пограничники проводят с 2008 года — с тех пор, как в почетные пограничники был посвящен Дед Мороз, обитающий в усадьбе в Беловежской пуще, у самой западной границы.

В последний день уходящего года в пунктах пропуска через государственную границу Белоруссии в соседние европейские страны работали Деды Морозы и Снегурочки. Ряд сотрудников погранотрядов и таможенной службы сменили строгую форму на одеяния новогодних персонажей, поздравляя путешественников.

С 1 января 2017 года граждане, постоянно проживающие в Белоруссии, освобождены от уплаты госпошлины за пребывание в пограничной зоне — 30-километровом участке, прилегающем к госгранице.

Для иностранцев, желающих попасть в погранзону и погранполосу (10-километровый участок у госграницы) увеличен срок действия специального пропуска — до двух лет.