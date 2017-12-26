26.12.2017, 17:50

Белоруссия продлила срок безвизового пребывания в некоторых областях

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РБК
EST
Valgevene kultuuripäevade pidulik avamine. Valgevene Vabariigi ajutine asjur Eesti Vabariigis hr Vadim Lazerko vastuvõtt Estonia Valges saalis.
Valgevene kultuuripäevade pidulik avamine. Valgevene Vabariigi ajutine asjur Eesti Vabariigis hr Vadim Lazerko vastuvõtt Estonia Valges saalis.Foto: Priit Simson

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил срок безвизового пребывания иностранцев в нескольких областях на западе страны, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Туристам будет позволено находиться в нескольких районах страны без визы до десяти дней.

Указом президента срок безвизового пребывания был продлен в нескольких районах Гродненской и Брестской областей. Распоряжение касается территорий, популярных среди туристов, в частности — Беловежской пущи, парка ”Августовский канал” и туристско-рекреационной зоны ”Брест”.

Кроме того, для обслуживания туристов на этих территориях будут дополнительно созданы несколько пунктов безвизового пропуска на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. В Минске полагают, что это распоряжение поможет увеличить туристический поток на 30%. ”Документ принят для повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры Брестской и Гродненской областей и дальнейшего развития трансграничного сотрудничества. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года”, — говорится в сообщении. Действие указа распространяется на граждан 77 стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел с февраля безвизовый режим для граждан 80 стран. Реагируя на эту меру, Россия ввела режим пограничной зоны в трех граничащих с Белоруссией областях.

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