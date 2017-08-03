Белоруссия: аресты и обыски в независимых профсоюзах

Лидер независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и ряд его соратников обвинены в уклонении от уплаты налогов и незаконном получении средств из-за границы. В офисах профсоюзов в Минске и Солигорске прошли обыски.

Аналитики, однако, называют финансовые претензии сугубо политическими.

Обыск в профсоюзном офисе в Минске длился около 6 часов, конфискованы компьютеры, жесткие диски, документы.

По сообщениям правозащитников и очевидцев, обыскам подверглись также квартиры лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича, главного бухгалтера Игоря Комлика и бывшего редактора сайтаpraca-by.info Натальи Пичужкиной.

Комитет госконтроля Белоруссии сообщает о возбуждении уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, но при этом не называет попавший под расследование профсоюз и фамилии обвиняемых.

В сообщении подчеркивается только, что речь идет об одном из профсоюзов, не входящих в Федерацию профсоюзов Белоруссии.

В Белоруссии существуют две зонтичные структуры, объединяющие профсоюзные организации. Федерацию профсоюзов часто называют государственными профсоюзами; независимые профсоюзы объединены в Белорусский конгресс независимых профсоюзов.

Лидера Конгресса Александра Ярошука в среду вызвали на допрос в Департамент финансовых расследований.

Счета за границей

В сообщении Комитета госконтроля утверждается, что руководители попавшего под расследование финансовых органов профсоюза "с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств (речь идет о сотнях тысяч долларов США) ".

"При этом должностные лица профсоюза нарушили требование Национального банка Республики Беларусь о необходимости получения специального разрешения на открытие счетов за рубежом", — подчеркивает госконтроль.

Полученные за рубежом деньги обналичивались и перевозились в Белоруссию, "для чего данные должностные лица регулярно выезжали за пределы страны".

Статья УК Белоруссии, регламентирующая наказание за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет. Возможна конфискация имущества и запрет на виды деятельности или должности.

Комитет госконтроля подчеркивает, что начатое уголовное преследование лидеров не останавливает деятельность самого профсоюза.

Наказание за протесты "нетунеядцев"?

По данным лишенного регистрации в Белоруссии, но всемирно известного правозащитного центра "Весна", к вечеру среды по обвинению в уклонении от уплаты налогов были задержаны трое: Федынич, Комлик и Пичужкина.

В Минск на допрос из Солигорска доставили также лидера местного независимого профсоюза Николая Зимина и бухгалтера Снежану Гринцевич; в их квартирах днем также прошли обыски.

Лидер "Весны" правозащитник Алесь Беляцкий (был осужден в 2011 году на 4 с половиной года лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и под давлением Запада досрочно освобожден из колонии в июне 2014 года) назвал происходящее с независимыми профсоюзами "погромом".

"Нет сомнений, что дело это политическое. Власти решили расправиться с неугодными и действительно независимыми профсоюзами, мстя за весну-2017 и боясь горячей осени, потому что основные проблемы в экономике не решены, и они [власти — ред.] предусмотрительно бьют по самым для них опасным", — написал Алесь Беляцкий в "Фейсбуке".

Независимые профсоюзы были активными участниками и катализаторами протестов, вспыхнувших прошедшей весной в городах Белоруссии против так называемого "налога на тунеядство". Налог, официально именуемый возмещением расходов на социальные нужды, предусматривал выплаты в бюджет от граждан, не имевших официального трудоустройства в течение полугода.

В результате волны протестов президент Лукашенко распорядился приостановить взимание сбора и доработать свой декрет №3, регламентирующий процедуру.

Государство бьет по карману. Своему

Белорусские законы запрещают зарубежное финансирование партий, профсоюзов и общественных организаций.

Зарубежная помощь, впрочем, может официально дойти до этих адресатов — но только с разрешения Департамента по гуманитарной деятельности при администрации президента Лукашенко.

"Мне на глаза попадался анализ разрешений — и сама процедура очень корявая, и сверхпристальное рассмотрение целей, на которые выделены деньги. Очень выборочный и избирательный подход, изначально подразумевающий большое количество отказов", — говорит правозащитник Олег Агеев.

Парадоксально, но деньги западных партнеров, разными путями попадающие к белорусским критикам властей, в большей своей части оседают в кармане государства: в виде платы за аренду помещений, оплаты связи, канцтоваров и т.п. Огромная доля выплат идет на погашение штрафов, которыми щедро наказываются участники протестных акций, пикетов, митингов.

"У властей страх какой-то активности, финансирования активности, больше, чем учет экономической выгоды государства", — иронизирует Олег Агеев.

Юрист напоминает, что по аналогичному нынешним профсоюзным разбирательствам "делу Беляцкого" белорусские власти получили негативные оценки от структурных органов ООН.

"В Комитете по правам человека тогда Беларусь признали нарушителем. И было решение Рабочей группы по произвольным задержаниям, где тоже белорусским властям сильно попало. Были установлены нарушения свободы, связанные с задержанием, и нарушение свободы ассоциаций. Структурные органы ООН рекомендовали Минску не повторять допущенные ошибки. Но, как видим, все повторяется", — говорит Олег Агеев.

Как в Азербайджане?

Политолог Юрий Чаусов полагает, что белорусским властям не удастся представить нынешнее "профсоюзное дело" исключительно как внутреннюю борьбу со злостными налогонеплательщиками.

"Я не люблю термин "азербайджанизация", но предъявление финансовых обвинений всегда используется авторитарными руководителями как попытка отвести обвинения от политически мотивированных. В Азербайджане сотни профсоюзников, политиков, журналистов, правозащитников сидели в тюрьме по финансовым обвинениям. Теперь у нас аналогия с Азербайджаном полная", — заявил Юрий Чаусов белорусскому изданию "Наша Нива", анализируя ситуацию с обвинениями лидеров независимых профсоюзов.